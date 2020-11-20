3 листопада 2020 року на полях 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся тематичний захід у режимі онлайн щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства закордонних справ. Захід об’єднав дипломатів з Києва, Нью-Йорка, Женеви, Відня та Страсбурга, які опікуються правозахисною проблематикою.

Як зазначено у повідомленні МЗС, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова наголосила, що російська окупаційна влада перетворила Крим на півострів страху, де тривають репресії проти громадян України, які виступають проти окупації. Позбавлення права на землю, релігію, освіту та мову, примусова зміна громадянства, призов у лави російської армії, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також утиски Української православної церкви — всі ці порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права отримають належну оцінку ООН.

У заході взяли участь Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, віцеголова Асоціації міжнародного права України Микола Гнатовський, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, громадський журналіст Наріман Мемедемінов та митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент.

Під час виступу у форматі відео­звернення митрополит Климент звернувся до ГА ООН і до всіх учасників тематичного заходу із закликом: «Стурбованість — це не той шлях розв’язання проблеми, який є у всіх заявах українських та міжнародних організацій. Нам потрібне практичне рішення, що забезпечуватиме наше конституційне право в Криму молитися в храмах Православної церкви України українською мовою за свій народ і свою державу».

Переслідування Української церкви тривають

9—10 листопада в онлайн-форматі відбулася III додаткова зустріч ОБСЄ з людського виміру. Тема зустрічі «Свобода віросповідан­ня і переконань: роль цифрових технологій і акторів громадянського суспільства в просуванні цього права людини для всіх».

Як ідеться на сайті організації «КримСOС», представники цієї організації Євген Ярошенко і Анастасія Донець надали звіти про релігійні утиски в окупованому Криму. Аналітик організації Євген Ярошенко зазначив, що в умовах фактичного викорінення російською владою залишків громадянського суспільства на півострові саме релігійні діячі взяли на себе роль громадських активістів, які надають підтримку політичним в’язням в окупованому Криму. Яскравий приклад — діяльність Кримської єпархії Православної церкви України.

Аналітик «КримСОС» нагадав, що Кримська єпархія ПЦУ і її глава митрополит Климент з початку російської окупації намагаються врятувати від захоплення кафедральний собор рівноапостольних кн. Володимира та Ольги в м. Сімферополі і від знесення храм у Євпаторії.

«Захоплення або знищення майна, не виправдане воєнною необхідністю, — воєнний злочин відповідно до Четвертої Женевської конвенції і Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Кримська єпархія робила все можливе у кримських і російських судах для захисту релігійних прав українців у Криму і тепер покладає надію на ЄСПЛ для встановлення істини в останній інстанції», — сказав Євген Ярошенко.

Він наголосив, що ПЦУ надавала моральну і духовну підтримку українським політв’язням Володимирові Балуху, Олегові Сенцову та Євгенові Панову.

«Родичі ув’язнених громадян України постійно звертаються до митрополита Климента із проханням відвідати їх, проте російська влада весь час відмовляє Климентові в побаченні, що порушує ст. 76 Четвертої Женевської конвенції, ст. 27 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також російське законодавство», — констатував доповідач.

Нагадаємо, що на першому засіданні Священного Синоду Української православної церкви (Православної церкви України) створено Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі. 13 червня 2019 року указом митрополита Київського і всієї України Української православної церкви (Православної церкви України) Епіфанія головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, призначено архієпископа (нині митрополита) Сімферопольського і Кримського Климента.

«Ми прийшли з конкретними фактами і пропозиціями»

27 жовтня 2020 року в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відбулася зустріч із представниками Крайової ради українців Криму (КРУК). Про це йдеться на офіційному сайті міністерства.

Представники КРУК передали міністерству задокументовані факти переслідування Російською Федерацією Кримської єпархії Православної церкви України та матеріали причетності до цих переслідувань суддів, прокурорів, слідчих, судових виконавців, які ухвалювали неправомірні рішення щодо ПЦУ.

Ці матеріали буде передано до правоохоронних органів та Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«Ці задокументовані факти ляжуть в основу кримінальних проваджень та будуть ще одним доказом у міжнародних судах щодо незаконних дій та переслідувань з боку Росії в Криму, яка нахабно окупувала частину української території та грубо порушує там права людей на свободу віро­сповідання та норми міжнародного права», — сказав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко під час зустрічі з представниками КРУК.

Мінреінтеграції ініціюватиме застосування санкцій до тих громадян Росії, які здійснювали незаконні дії та приймали судові рішення про заборону діяльності ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму.

«На зустріч ми прийшли не з пустими словами, ми прийшли з конкретними документами, фактами і пропозиціями. Хочеться вірити, що надалі КРУК активніше співпрацюватиме з усіма центральними органами влади, на перспективу це мають бути і народні депутати України. Тому з добрим почином», — повідомив інформаційну службу «Український голос Криму» учасник зустрічі представник КРУК Андрій Щекун.

Ігор Яременко прийняв від представників КРУК пакет документів щодо порушення прав вірян Православної церкви України в тимчасово окупованому Криму. Було обговорено інші важливі для кримського українства теми. Заступник міністра висловив задоволення, що з’явилася змога співпрацювати зі структурою, яка представляє інтереси українців Криму.

Під час зустрічі обговорювали перспективи співпраці міністерства із представниками громади українців Криму в гуманітарних питаннях: щодо спільної реалізації культурних і освітніх ініціатив, підтримки переміщених з Криму засобів масової інформації, представництва інтересів громади українців Криму на рівні міжнародних організацій.

«Один з головних підсумків сьогоднішньої розмови із заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігорем Яременком — готовність міністерства спів­працювати з КРУК. Це позитив. Сподіваємося, що слова офіційного представника міністерства будуть підкріплені діями, і конкретні пропозиції, надані представниками КРУК, розглянуть і підтримають», — повідомив інформаційну службу «Український голос Криму» представник КРУК учасник зустрічі Андрій Іванець.

Представники КРУК Андрій Щекун, Андрій Іванець та Сергій Мокренюк 28 жовтня 2020 року провели зустріч з народним депутатом України Рустемом Умеровим. Під час зустрічі народному обранцеві було передано звернення до голови українського парламенту, в якому КРУК закликає Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів розглянути й ухвалити проєкт постанови Верховної Ради щодо питань захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви та збереження приміщень кафедрального собору святих рівно­апостольних князя Володимира та княгині Ольги, розробленого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та погодженого Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Комітетом Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Європейський суд розпочав комунікацію

«Справу про виселення Кримської єпархії ПЦУ із храму в Сімферополі Європейський суд (ЄСПЛ) передав владі РФ (app. No. 33931/19). Із сотень кримських справ набереться навряд чи більш як десяток, розгляд яких суд розпочав. Це п’ята скарга з шести поданих із 2017 року, що стосуються порушення прав Православної церкви України в Криму. Ця скарга порушує найгостріші питання, які загрожують повним знищенням громади», — повідомив на своїй сторінці у фейсбуці адвокат Сергій Заяць, який представляє інтереси Кримської єпархії ПЦУ.

Він розповів, що влада РФ має направити свої заперечення до суду до 5 січня 2021 року. Після цього можливість прокоментувати справу буде надана управлінню єпархії як заявникові. Уряду України суд також запропонував вступити в цю справу.

«Сьогодні офіційно надійшло дуже важливе повідомлення з Європейського суду з прав людини. Із 2016 року управління Кримської єпархії Української православної церкви інформувало ЄСПЛ про всі правопорушення, які були в Криму щодо вірян Української церкви, і порушення права на релігійну свободу та віросповідання. Це і захоплення церкви в селі Перевальному та Севастополі 2014 року. Захоплення першого поверху управління єпархії 2017-го. І судові позови міністерства майнових і земельних відносин Криму проти кафедрального собору святих князів Володимира і Ольги в м. Сімферополі. Це і незаконна передача адміністрацією м. Сімферополя земельної ділянки, що була оформлена управлінням Кримської єпархії під кафедральний собор, громаді римо-католицької церкви в м. Сімферополі. І багато інших порушень, які ускладнюють або унеможливлюють діяльність Української православної церкви в Криму», — прокоментував повідомлення ЄСПЛ ІА «Голос Криму» митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент.

Олекса БЕСКИД

для «Урядового кур’єра»

ПРЯМА МОВА

Климент,

митрополит Сімферопольський

і Кримський ПЦУ:

— Європейський суд з прав людини пропонує Україні увійти до справи третьою стороною. Тому офіційно звертаюся до уряду України. Віряни Української православної церкви шість років без будь-якої підтримки влади України ведуть боротьбу, щоб зберегти Українську церкву в Криму. Це перша справа ЄСПЛ, пов’язана з порушенням права на релігійну свободу. І тому відповідно до запиту ЄСПЛ до уряду України щодо можливості увійти в цю справу третьою стороною і представляти інтереси Кримської єпархії УПЦ (ПЦУ) прошу уряд України підготувати всі необхідні документи для того, щоб представляти в ЄСПЛ інтереси вірян Кримської єпархії УПЦ (ПЦУ). Відмову ми розцінюватимемо як зраду.