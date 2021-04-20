Слов’янськ посідає особливе місце в новітній історії України. Адже це місто із 100-тисячним населенням на півночі Донецької області стало найпершим із окупованих проросійськими незаконними збройними формуваннями у квітні 2014 року. І саме його жителі першими змогли переконатися, що зблизька «рускій мір» разюче відрізняється від пропагандистського дурману і дешевої приманки.

Після визволення міста у липні 2014-го виникли всі передумови, аби Слов’янськ став українським форпостом у цій частині прифронтової області. На жаль, поки що тут відбувається протилежне. Особливо це помітно після торішніх місцевих виборів, упевнену перемогу на яких знову здобули проросійські політичні партії та сили. Відтоді новообрані депутати фактично паралізували роботу міської ради і, саботуючи розв’язання важливих для міста економічних та соціальних проблем, діють немов за сумнозвісним принципом: що гірше, то краще.

12 квітня цього року перед початком сесії міської ради, на якій присутні згадали і трагічну річницю подій семирічної давності в історії міста, сталося таке.

… А депутати залишилися

Один з місцевих активістів приніс до приміщення прапор Росії і встановив його біля місця, де сидять депутати від політичної сили «Опозиційна платформа — За життя». Зроблено це було, аби зайвий раз нагадати і наголосити: ці народні обранці навіть на сьомому році гібридної війни, спровокованої РФ, свідомо працюють в інтересах держави-агресора.

Триколор, зрозуміло, з міської ради негайно винесли. Проте проросійські депутати там залишилися. Не поменшало, на жаль, і відповідних настроїв у жителів міста, в якому 2014-го вже побували російські «визволителі», адже більшість депутатів у міськраді від проросійських партій не з неба впали. Їх туди цілком свідомо обрали місцеві люди.

Якось ще 2015-го, коли у Слов’янську та інших містах Донеччини відбувалися проукраїнські зрушення у свідомості багатьох людей, одна з жительок сумно сказала, мовляв, місцевих людей трохи недовизволили. Тобто звільнивши місто від окупантів, неймовірно важку ситуацію на ідеологічному фронті залишили напризволяще і без змін.

А що отримали внаслідок цього Слов’янськ, Донеччина і вся Україна на сьомому році гібридної війни, свідчить проведене в місті навесні соціологічне опитування. Отож якби голосування відбулося в найближчу неділю, велика більшість слов’янців знову б підтримала кандидатів від політичних сил «Опозиційна платформа — За життя», «Опозиційний блок» та «Слуга народу». Тобто тих, за кого вони голосували пів року тому.

Може, вони задоволені роботою обранців за цей період? Навряд. Бо серед головних теперішніх проблем міста називають ті, які мали б розв’язувати обрані ними депутати: жахливий стан житлово-комунального господарства, незадовільна якість медичного обслуговування, низький рівень соціального захисту.

І люди добре знають, що цих проблем істотно побільшало, бо їхні обранці фактично паралізували роботу міської ради. Опитування довело, що більшість — 56% — згодна з тим, що роботу блокують саме депутати (міського голову в цьому звинувачують 15,6% респондентів).

І що? Вони нарешті визнали помилковість свого вибору? Нітрохи. Бо знову готові голосувати за представників тих самих політичних сил, які, попри все, мають тут найбільшу підтримку.

А про те, що у місцевих людей бракує критичного мислення до власного вибору, свідчить, що вони підтримали колишнього міського голову Нелю Штепу, яка на місцевих виборах отримала мандат депутата. Більше того, одіозна керівниця Слов’янська, яку після визволення міста заарештували із звинуваченнями у «посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей», минулої осені знову балотувалася ще й на посаду міського голови. Проте у фінал не пройшла.

До речі, саме посада керівника міста і стала яблуком розбрату, а ці перипетії негативно позначилися на діяльності міської ради. Адже перемогу на виборах здобув представник «Опозиційного блоку» Вадим Лях, а йому програв головний опонент від ОПЗЖ Павло Придворов, який у міськраді тепер очолює депутатську більшість.

Потрібне перезавантаження!

На сесії, що відбулася у трагічний для міста та всієї України день, депутати міської ради знову не знайшли порозуміння. І з огляду на велику кількість проблем, що зачекалися розв’язання, нарешті урвався терпець у міського голови. У заяві для преси та письмовому зверненні до керівника Донецької облдержадміністрації і обласної військово-цивільної адміністрації він назвав безпосередніми причетними до дестабілізації ситуації в місті та відвертого саботажу депутатів від фракцій політичних партій ОПЗЖ, «Наш край» та «Партії миру та розвитку».

«За п’ять місяців роботи депутатського корпусу 8 скликання у Слов’янську досі не ухвалили бюджету, не обрали секретаря міської ради, гальмується вирішення важливих питань життєдіяльності міста. Ми виявилися заручниками ситуації, коли депутатська більшість не змогла змиритися з підсумками виборів і тепер намагається повернути все назад.

Депутати від більшості хочуть введення військово-цивільної адміністрації? Я піду назустріч їхньому бажанню, — каже Вадим Лях. За його словами, нині місто опинилося в такому становищі, коли потрібне перезавантаження: — Звертаюся з листом до голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка із проханням розглянути можливість призначення перевиборів депутатів та Слов’янського міського голови. А на проміжний період ввести військово-цивільну адміністрацію».

Під час уже згаданого опитування слов’янці могли висловити ставлення до введення військово-цивільної адміністрації. Так-от: 49,8% опитаних підтримують такий крок, а 35,6 — проти. Лідер ОПЗЖ Павло Придворов тепер запевняє, що «слов’янці виступають категорично проти введення ВЦА в місті. Проти цієї ініціативи міського голови недавно виступили і представники трьох фракцій: ОПЗЖ, «Наш край» і «Партія миру та розвитку». Ми, депутати від більшості, готові брати на себе відповідальність, об’єднувати зусилля, щоб розв’язувати проблеми громади!» — патетично запевняє він після тривалого штучного паралічу життєдіяльності міськради.

У своїх заявах лідер депутатської більшості закликає відкласти «велику політику» та «закачати рукава і старанно працювати». Хоч місцеві люди добре пам’ятають, з якими гаслами йшов на вибори Придворов і над чим збирався працювати із закачаними рукавами. Зокрема у жовтні 2020-го після інциденту в міській маршрутці, коли депутатка від проросійської партії накинулася на пасажирку за те, що та розмовляла українською мовою, а не «па-славянскі», кандидат на посаду міського голови рішуче став на захист… російської мови.

«Не здивуюся, якщо скоро знову розпочнуться розмови про створення гетто для російськомовних громадян і візити мовних інспекторів на Донбас. Ми будемо боротися і захищати їхнє право на рідну мову», — запевняв він у ситуації, коли людину ображали і принижували не за російську, а за вживання української мови.

ПРЯМА МОВА

Створювати ВЦА Слов’янська не планували

Павло КИРИЛЕНКО,

голова Донецької обласної державної адміністрації,

керівник обласної військово-цивільної адміністрації:

— Із депутатами була така розмова: доведіть громадянам, які вас обирали, що ви спроможні і що ваша мета — досягти результату для розвитку міста. Вибори у Слов’янську відбулися 25 жовтня, але на сьогодні де-факто в нас немає результату, бо діяльність не здійснюється. Ухвалено звернення до мене, і я готовий вислухати пропозиції, як цю ситуацію врегулювати.

Кажуть, мовляв, я прибічник військово-цивільної адміністрації. Однак це не так, я прихильник поступового розвитку Донецької області. У законі про ВЦА прописано, за яких умов її вводять. Та й ефективність ВЦА вже доведено: це оперативність прийняття рішень, передовсім фінансових, унеможливлення політичної складової, чіткий, жорсткий контроль.

Створення ВЦА у Слов’янську не планували, хоч би які політичні сили цим маніпулювали. Закон про ВЦА передбачає її введення в разі невиконання депутатами їхніх обов’язків, саморозпуску міської ради тощо.

Насамкінець. У Донецькій ОДА вже провели робочі зустрічі зі Слов’янським міським головою та лідерами депутатських фракцій. Під час обговорення питання про ухвалення бюджету та розв’язання інших нагальних проблем представники більшості — ОПЗЖ, «Наш край» та «Партія миру та розвитку» звично закликали відкласти вбік «велику політику» і взятися за вирішення вкрай важливих для міста економічних та соціальних питань. Але схоже, це та ситуація, коли десь збоку від міськради та впливу на подальшу життєдіяльність Слов’янська має опинитися не тільки політика. Якомога далі насамперед повинні бути ті представники проросійських політичних сил, які вже звично опинилися в епіцентрі затяжної владної кризи і знову гальмують подальший розвиток міста, що заслуговує набагато кращої долі.