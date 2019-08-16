Невеликі і мобільні приватні маршрутні таксі з’явилися в українських містах у 1997 році. Піком розвитку перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі була середина 2000-х років. Багато маршрутних таксі у незадовільному стані, колись їх заміна має відбутися. У планах Міністерства інфраструктури — перехід на більш габаритні і комфортні автобуси, тролейбуси, електробуси, трамваї.

У Цюриху, Празі, Берліні чи Будапешті найкращим міським транспортом вважають трамваї з зеленими світлофорами на шляху чи тролейбуси на виділених лініях, а муніципальним чи приватним перевізникам оплачують їхні регламентовані транспортні послуги, використовуючи для цього, зокрема, й частину «автоподатків». У чотиримільйонному Києві пік інновацій у сфері пасажирських перевезень — дизельні мікроавтобуси. Проте, у багатьох містах є райони, де переважає приватний сектор, де великогабаритному транспорту економічно невигідно обслуговувати пасажирів.

7 лютого 2018 року на засіданні Уряду прийнято дві постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автомобільному транспорті» та «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту». Постанови розроблені Міністерством інфраструктури України з метою лібералізації та дерегуляції ринку пасажирських автомобільних перевезень, якими запроваджується спрощений допуск до ринку регулярних пасажирських перевезень; проведення конкурсу на міжобласних автобусних маршрутах за поданими заявами; продовження дії договорів (дозволів) передбачено організаторами перевезень терміном один раз на п’ять років без участі у новому конкурсі у разі інвестування коштів у придбання нових і комфортабельних автобусів; реалізації вимог щодо обов’язкової наявності на міських і приміських автобусних маршрутах транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у кількості до 35 % ‒ до кінця 2019 року, а з 2020 року ‒ до 50 %.

Також запроваджуються норми, при яких перевізнику, який планує працювати на внутрішньообласних маршрутах, надається більша перевага у разі подання на участь у конкурсі не тільки нових автобусів, але й електробусів, низькопідлогових автобусів, з категорією екологічності (Євро-3, Євро-6), які працюють на екологічних видах палива (газодизелі), а також пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. Передбачається також надання максимальної кількості балів на конкурсі тим перевізникам, які працювали на діючому маршруті без порушень протягом усього терміну дії договору (дозволу).

З початку року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 2 000 звернень стосовно перевезення пасажирів у маршрутному таксі (в 1,6 рази менше ніж в аналогічному періоді 2018 року). Звернення розглядалися переважно місцевими державними адміністраціями та Державною службою України з безпеки на транспорті. Майже кожне п’яте звернення стосувалося якості перевезень у міжміському та міському транспорті (переважно від жителів м. Києва, Київської, Донецької та Дніпропетровської областей), а саме щодо:

- порушення водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху (зокрема перевищення швидкості руху, зупинок транспортних засобів у непередбачених місцях, проїзду на заборонний сигнал світлофора, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами);

- експлуатації перевізниками (водіями) маршруток, що заходяться в незадовільному/несправному технічному стані;

- недотримання водіями затверджених маршрутів руху маршруток;

- неналежного санітарного стану пасажирських транспортних засобів (відсутність кондиціонерів і обігріву салонів авто тощо);

- скарг на перевізників, які неправомірно примушують водіїв автобусів працювати понаднормово, порушуючи режим їх відпочинку, що становить загрозу для пасажирів;

- перекриття/відсутності доступу пасажирів до аварійних виходів, що в свою чергу наражає на небезпеку пасажирів у екстремальних ситуаціях;

- перевезення пасажирів понад встановлені норми (переповнені автобуси);

- відсутності вогнегасників, аптечок, схем і розкладу руху, неадекватності дій водіїв (грубість, нахабство, порушення техніки безпеки під час посадки/висадки пасажирів, розмови по мобільному телефону і розрахунок за проїзд під час руху) та інших факторів, що створюють небезпеку для пасажирів.

Чимало зареєстровано скарг на водіїв маршруток у зв’язку з відмовою у пільговому перевезенні пасажирів.

Так, заявниця, яка має посвідчення сім’ї загиблого в АТО та виховує сина 12 років, зверталася з проханням надати роз’яснення щодо діючих пільг на міжобласний транспортний проїзд (рейсовий автобус).

За результатом здійснення зворотного зв’язку з жінкою встановлено, що відповідь нею не отримано, однак їй надано роз’яснення законодавства з посиланням на ч.4 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що члени сім’ї військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Також вони мають право на 50 % знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

Мешканка Одеської області звернулася на урядову «гарячу лінію» з питання щодо заміни автобусу сполученням «Одеса-Адамівка». Заявниця повідомила, що в автобусі відсутній люк, відкриваються лише одні двері, вільні місця завжди відсутні, автобус часто ламається. З даного питання вона зверталася до перевізника, який повідомив, що заміна автобусу не відбудеться. При здійсненні зворотного зв’язку фахівцем Центру встановлено, що відповідь заявницею отримано, питання вирішено повністю. Жінка повідомила, що через тиждень після реєстрації звернення транспортний засіб, що здійснював перевезення на вказаному маршруті, було замінено автобусом більшої місткості.

Заявник повідомив, що у лютому 2019 року без згоди громади Копачівської ОТГ змінено перевізника на здійснення перевезень в маршрутних автобусах міжміського сполучення за напрямком «Луцьк-Любче». Стверджував, що після зміни перевізника водії маршрутних автобусів відмовляють пасажирам здійснювати рейс по колу с. Любче через облаштовані зупинки (протяжність села до 2 км), внаслідок чого порушено права пасажирів, які мають проблеми зі здоров’ям, похилого віку, або малолітніх дітей. Для вирішення питання чоловік звертався до начальника управління транспорту та інфраструктури Волинської ОДА, проте жодні заходи не вжито, питання не вирішено. Заявник просив забезпечити належне перевезення пасажирів, а саме: через облаштовані зупинки навколо с. Любче. Внаслідок розгляду звернення перевізником було продовжено маршрут автобусу міжміського сполучення за напрямком «Луцьк-Любче», внесені зміни у розклад та паспорт вказаного маршруту.

За період з 5 по 14 серпня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 34 591 звернення, з них телефоном — 32 431, через інтернет — 2 160.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою:

www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».