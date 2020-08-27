Ще навесні цього року, коли епідемія СOVID-19 лише прокрадалася до наших родин, учасники проєкту Acoustic UA, якими стали люди з порушеннями опорно-рухового апарату та зору, навіть не могли передбачити, наскільки їхня робота буде затребувана і корисна жителям Харківщини та інших регіонів України. Перші обриси ідеї проєкту, як розповів його автор В’ячеслав Овсєєнко, зародилася задовго до початку епідемії, коли В’ячеслав втретє відчув втрату зору і замислився, чим годуватиме сім’ю. Тоді й з’явилася думка знайти ту заповітну професію, яка допомагатиме не тільки йому одному.

Випускник ХАІ В’яче­с­лав Овсєєнко, набувши досвіду в НВК ім. Короленка, де працював волонтером з незрячими і слабозорими дітьми Харкова, здобувши глибокі знан­ня у школах соціального підприємництва, дійшов думки, що варто спробувати налагодити навчання віддаленої комунікації для людей з обмеженими можливостями. Із цього й почалося зародження освітнього онлайн-проєкту для людей з інвалідністю «Acoustic: Бачити розмовою».

Для його реалізації необхідні були однодумці та фінансування. Серед перших з’явилися психолог Ольга Лубяна та тренер Руслана Орловська, які й стали викладачами онлайн-школи.

«Коли В’ячеслав запропонував мені взяти участь у цьому проєкті, я була налаштована відмовитися. Але згодом погодилася на цю божевільну, здавалося б, ідею навчати коуч-компетентності групи людей з інвалідністю по зору та порушеннями опорно-рухового апарату», — пригадує Руслана Орловська. Вона на практиці довела свій професіоналізм та вміння бачити і цінувати в людині потенціал і допомогти їй самій побачити і розвинути його за короткий термін.

«Як все це в нас вийшло? — ділиться спогадами у фейсбуці Ольга Лубяна. — Погодьтеся, наше знервоване суспільство постійно потребує психологічної підтримки, порозуміння, людяності, емпатії. До речі, Всесвітня організація охорони здоров’я вже давно зазначила, що основна причина епідемій ХХІ сторіччя — стрес. А під час пандемії та карантину рівень стресу зашкалює. «До чого тут люди з особливими потребами?» — спитаєте. Чи їм не гірше, ніж іншим? Виявилося, ні. Слухачі нашої навчальної програми мали досить високий рівень стресостійкості та мотивованості, великий досвід життя у чотирьох стінах та бажання допомагати тим, кому ще складніше.

Так народилась ідея, яка мала за мету вбити не двох, а чотирьох зайців. Навчити людей з особливими потребами нової професії, сприяти їхній соціалізації, допомогти в особистісному розвитку і випустити на «гарячу лінію» спеціалістів, які допомагали б тим, хто потребує підтримки й уваги. До того ж, ми хотіли зруйнувати стереотип, що люди з особливими потребами — інші, не такі, як усі. Люди з порушеннями зору й проблемами опорно-рухового апарату знайшли змогу не тільки працювати, розвиватися й реалізуватися як особистості, а й допомагати іншим. Усе це — про проєкт, до якого я мала професійне щастя долучитися».

А фінансову допомогу проєкту надав за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу Благодійний фонд «Харків з тобою». У травні-червні 2020 року завдяки підтримці проєкту Міжнародним фондом «Відродження» та Європейським Союзом благодійний фонд упровадив безкоштовне навчання для людей з інвалідністю з основ спілкування для подальшої роботи волонтерами на гарячій лінії проєкту «STOP COVID-19. Харківська область» та в інших кол-центрах України.

1 квітня, за словами автора проєкту В’ячеслава Овсєєнка, вперше набрали волонтерів «гарячої лінії» «STOP СOVID-19».

«Тоді ми взяли на навчання людей з інвалідністю по зору та з порушеннями опорно-рухового апарату у всій Україні. У групу входило 24 особи, які мали опанувати основи коуч-компетентності, тайм-менеджменту фрилансера, ораторської майстерності та пройти курс «емоційний інтелект», — розповідає В’ячеслав. — Із 17 слухачів, які завершили навчання за програмою, 13 вийшли на «гарячу лінію» проєкту «Центр допомоги «STOP COVID-19. Харківська область» та отримали практику понад 90 годин. За чотири місяці навчили близько 40 осіб, ще 20—24 почали навчати».

Співпрацювати з організаторами «гарячої лінії» «STOP СOVID-19» добровольці-учасники проєкту почали з перших днів її роботи. Спершу п’ятеро учасників Acoustic UA надавали консультації жителям Харківщини разом з операторами кол-центру в межах навчання. А нині вже 30 випускників працюють у кол-центрі.

«Поступово ми повністю взяли лінію під свій конт­роль, — зазначила випускниця Acoustic UA Ірина Сукач, яка працює в кол-центрі «STOP СOVID-19» з перших днів. — Я б хотіла працювати тут і надалі, у цьому знайшла себе».

За словами Ірини, щоденно на «гарячу лінію» надходить не менш як сотня дзвінків. Найпоширеніші запитання стосуються поділу за карантинними зонами та умов, на яких можна зробити ПЦР та ІФА-тести. Вона вважає, що в період світової пандемії й карантину за віддаленою роботою і кол-центрами майбутнє.

«Дистанційна робота дуже важлива для нас у ситуації, пов’язаній з інвалідністю. Так можна заробляти на життя, минаючи численні архітектурні і транспортні бар’єри. Сподіваюся, що волонтерська практика в недалекому майбутньому допоможе мені знайти гідну роботу».

Нині, розповів автор проєкту, Acoustic UA вже набрали третю групу слухачів майже з усіх регіонів України, які за умовами участі працюватимуть на волонтерських засадах у місцевих кол-центрах. Проєкт Acoustic UA допомагає учасникам здобути нову професію. А навчаються і працюють вони, не виходячи з дому.

Учасник програми навчання Олександр Приходько каже, що участь в проєкті, попри стрімке погіршення зору, надихнула його на нові досягнення. Познайомився з цікавими людьми. Здобув нові навички і знання, які допоможуть у майбутньому знайти себе у цьому світі й не впадати у відчай.

Нещодавно на випускний двох груп проєкту Acoustic UA завітав голова Харківської облдерж­адміністрації Олексій Кучер і вручив його учасникам Олександрові Приходьку, Ірині Сукач, Аліні Фесенко, Вадимові Шолуху та авторові проєкту В’ячеславу Овсєєнку відзнаки ХОДА. Частина учасників проєкту отримають грамоти згодом, адже багато з них живуть в інших областях України.