Співпраця з МВФ, подальша лібералізація торгівлі з ЄС та плани уряду на 2021 рік — так на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив осяжні перспективи роботи урядової команди

Співпраця з МВФ, подальша лібералізація торгівлі з ЄС та плани уряду на 2021 рік — так на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив осяжні перспективи роботи урядової команди

Їхні гроші, наша робота

«Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені уряду хочу подякувати команді місії фонду, яка провела надзвичайну роботу. Підсумок: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати.

За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by».

Зовнішні топпріоритети

«Інтеграцію України з Євросоюзом і НАТО буде посилено. Це основний меседж від наших європейських друзів під час візиту нашої делегації у Брюссель минулого тижня. Про що говорили з керівництвом ЄС у питаннях економіки? Найперше й найголовніше — дано старт переговорам про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС. Друге — це питання промислового безвізу. Уже найближчим часом буде завершено роботу місії, яка має перевірити готовність України до такого режиму. Промисловий безвіз — це доступ українських непродовольчих товарів на ринки європейських країн без додаткової сертифікації. Третє питання — це подальша імплементація законодавства та принципів ЄС в наше законодавство. Саме євроінтеграційні прагнення — червона нитка, яка проходить через усю роботу нашого уряду, це наш топпріоритет».

Непростий шлях до клубу успішних держав

«Мав честь виступити на Форумі «Україна 30». Важлива дискусія для розуміння помилок, перспектив та планів. У 2021-му в нас дуже багато амбітних завдань: запуск ринку землі, що стане історичним кроком для нашої країни; розвиток енергетичних ринків та зокрема ринку газу для населення; ухвалення законодавчої бази для запуску накопичувальної пенсійної системи. Її відсутність — це економічний злочин, і ми маємо це виправити, аби забезпечити гідну пенсію для українців.

«Велика приватизація» та державно-приватне партнерство. Це наша точка для серйозних інвестицій та зменшення ролі держави в економіці; подальше здешевлення кредитного ресурсу. Це стосується і позик для бізнесу, і зниження іпотечної ставки до 5%. До речі, приємно, що програма «5—7—9» вже перетнула позначку 20 мільярдів, і це навіть випереджає наші очікування; ще одна реформа, яку треба почати цьогоріч, — це запуск фондового ринку. Це процес не одного року, але відкладення цього питання віддаляє Україну від клубу успішних держав».

Гроші на розвиток бізнесу

«Насамкінець ще одна приємна новина: державний Укргазбанк видав перший кредит за програмою портфельних гарантій. Це програма, яка дає змогу значно зменшити ставку кредиту та спростити його отримання (держава гарантує перед банком до 80% тіла кредиту). Загальний обсяг програми на цей рік — 10 мільярдів гривень, що дає змогу видати десятки мільярдів дешевих грошей для українських бізнесів».