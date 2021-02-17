Співпраця з МВФ, подальша лібералізація торгівлі з ЄС та плани уряду на 2021 рік — так на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив осяжні перспективи роботи урядової команди

Їхні гроші, наша робота

«Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені уряду хочу подякувати команді місії фонду, яка провела надзвичайну роботу. Підсумок: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати.

За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by».

Зовнішні топпріоритети

«Інтеграцію України з Євросоюзом і НАТО буде посилено. Це основний меседж від наших європейських друзів під час візиту нашої делегації у Брюссель минулого тижня. Про що говорили з керівництвом ЄС у питаннях економіки? Найперше й найголовніше — дано старт переговорам про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС. Друге — це питання промислового безвізу. Уже найближчим часом буде завершено роботу місії, яка має перевірити готовність України до такого режиму. Промисловий безвіз — це доступ українських непродовольчих товарів на ринки європейських країн без додаткової сертифікації. Третє питання — це подальша імплементація законодавства та принципів ЄС в наше законодавство. Саме євроінтеграційні прагнення — червона нитка, яка проходить через усю роботу нашого уряду, це наш топпріоритет».

«Велика приватизація» та державно-приватне партнерство — точка для серйозних інвестицій та зменшення ролі держави в економіці й подальше здешевлення кредитного ресурсу, вважає глава уряду. Фото з сайту facebook.com/dshmyhal

Непростий шлях до клубу успішних держав

«Мав честь виступити на Форумі «Україна 30». Важлива дискусія для розуміння помилок, перспектив та планів. У 2021-му в нас дуже багато амбітних завдань: запуск ринку землі, що стане історичним кроком для нашої країни; розвиток енергетичних ринків та зокрема ринку газу для населення; ухвалення законодавчої бази для запуску накопичувальної пенсійної системи. Її відсутність — це економічний злочин, і ми маємо це виправити, аби забезпечити гідну пенсію для українців.

«Велика приватизація» та державно-приватне партнерство. Це наша точка для серйозних інвестицій та зменшення ролі держави в економіці; подальше здешевлення кредитного ресурсу. Це стосується і позик для бізнесу, і зниження іпотечної ставки до 5%. До речі, приємно, що програма «5—7—9» вже перетнула позначку 20 мільярдів, і це навіть випереджає наші очікування; ще одна реформа, яку треба почати цьогоріч, — це запуск фондового ринку. Це процес не одного року, але відкладення цього питання віддаляє Україну від клубу успішних держав».

Гроші на розвиток бізнесу

«Насамкінець ще одна приємна новина: державний Укргазбанк видав перший кредит за програмою портфельних гарантій. Це програма, яка дає змогу значно зменшити ставку кредиту та спростити його отримання (держава гарантує перед банком до 80% тіла кредиту). Загальний обсяг програми на цей рік — 10 мільярдів гривень, що дає змогу видати десятки мільярдів дешевих грошей для українських бізнесів».