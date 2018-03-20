Інтерес до регіону Перської затоки мають не лише провідні держави світу, а й Україна. Саме там Президент Петро Порошенко перебуває цими днями. З державним візитом він відвідав Кувейт — це перший візит такого рівня за півтора десятиліття, а з офіційним перебуває у сусідньому Катарі.

Особливості східної специфіки не завадили нашій делегації провести плідну роботу, а главі держави — навести нові мости з потенційними партнерами, що нині актуально у зв’язку з пошуком нових ринків збуту вітчизняної продукції.

Угоди мають конкретне спрямування

Переговори Петра Порошенка та еміра Держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха завершилися підписанням двосторонніх документів. Насамперед ідеться про співпрацю у військовій та інших галузях: оборонній промисловості, логістиці, військовій освіті та підготовці персоналу. Домовлено про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт і модернізацію військової техніки та обладнання. Створено правові межі в розробленні й реалізації у разі необхідності відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, виробництва й продажу оборонного обладнання.

Пізніше, під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром оборони шейхом Насером Сабахом Ас-Сабахом узгоджено подальші двосторонні заходи для презентації в Кувейті потенціалу українського озброєння та військової техніки.

Підписано й міжурядовий Меморандум про взаєморозуміння й співробітництво у молодіжній сфері, фізичній культурі і спорті. Аналогічний документ — Меморандум про взаєморозуміння та наукове співробітництво підписано між Національною академією наук України та Кувейтським інститутом наукових досліджень.

«Думаю, це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом», — підкреслив Петро Порошенко після переговорів з еміром. Особливо це стосується військово-технічного напряму.

Окремо Президент згадав про налагодження міжособистісних зв’язків: «Ми домовилися, що даємо доручення щодо отримання українськими громадянами віз безпосередньо в аеропорту, — розповів Петро Порошенко. — Я запропонував вирішити питання і оформлення електронних віз, бо в Кувейті не існує практики безвізового режиму. Але хочу, щоб де-факто для українських громадян це питання мало саме такий вигляд: щоб без будь-яких перешкод вони могли відвідувати цю чудову країну».

Україна відчуває дуже сильну підтримку Кувейту в міжнародних організаціях. Кувейт — член Ради Безпеки ООН спільно із Швецією, зі спікером парламенту якої Петро Порошенко перетнувся саме в Кувейті. «І два члени Ради Безпеки ООН наголосили, що вони твердо підтримуватимуть ініціативу України, українського Президента щодо ухвалення рішень і надання мандата миротворців для відновлення миру на Донбасі й першого безпекового пакета для відновлення наших суверенітету й територіальної цілісності».

Вигода буде обопільною

Одна з тем, на яких під час офіційних зустрічей акцентував Президент, — репресії, які продовжує Росія проти мусульманського населення в окупованому нею Криму. Тому він звернувся до кувейтської сторони стати на захист прав кримських татар. Ці слова чули й емір Держави Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах, і голова Національної асамблеї Держави Кувейт Марзук Алі Мухаммад Аль-Ганім, і Прем’єр-міністр Кувейту шейх Джабер Аль-Мубарак Аль-Хамад Ас-Сабах, і віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ шейх Сабах Халід Аль-Хамад Ас-Сабах.

На переговорах з прем’єром ішлося про подальше розширення інвестиційної співпраці між Україною і Кувейтом. Петро Порошенко поінформував про можливості залучення кувейтських фахівців до реалізації взаємовигідних проектів на території України, зокрема у сільському господарстві та енергетиці, а також запросив кувейтський бізнес до участі у приватизації державних підприємств. Засідання міжурядової комісії домовлено провести цьогоріч у Києві.

На всіх зустрічах Петро Порошенко наголошував на необхідності подальших міжнародних зусиль для забезпечення дотримання основоположних принципів міжнародного права, передусім щодо поваги до територіальної цілісності й суверенітету держав. Президент підкреслив безальтернативність врегулювання регіональних конфліктних ситуацій шляхом мирних переговорів.

Керуючий директор Кувейтської інвестиційної адміністрації Фарук Алі Бастакі й керівництво Кувейтського фонду арабського економічного розвитку почули запевнення Петра Порошенка у стабілізації інвестиційного клімату в Україні. Тому й отримали запрошення розширювати інвестиції в нашу країну і взяти участь у приватизації.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»