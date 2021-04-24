Читайте на сайті ukurier.gov.ua та в газеті «Урядовий кур’єр»:

ДО 35-РІЧЧЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

Інна ОМЕЛЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»

СУМНІ РОКОВИНИ

На Рівненщині залишилося 3500 ліквідаторів, які у квітні 1986 року пішли в пекло Чорнобиля

Стор. 3

Станіслав ПРОКОПЧУК, «Урядовий кур’єр»

БОЛЮЧА ТЕМА

Після аварії на ЧАЕС вже витрачено колосальних зусиль і коштів для ліквідації її наслідків,

але на Україну й світову спільноту чекають значно складніші та більш витратні проєкти

для перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Стор. 4—5

Ольга СКРИПНИК для «Урядового кур’єра»

«Внаслідок аварії на ЧАЕС у нас постраждали майже 2 мільйони людей» — Президент Національної академії медичних наук, академік Віталій ЦИМБАЛЮК

Стор. 6

