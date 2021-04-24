Читайте на сайті ukurier.gov.ua та в газеті «Урядовий кур’єр»:
ДО 35-РІЧЧЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Інна ОМЕЛЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»
СУМНІ РОКОВИНИ
На Рівненщині залишилося 3500 ліквідаторів, які у квітні 1986 року пішли в пекло Чорнобиля
Стор. 3
Станіслав ПРОКОПЧУК, «Урядовий кур’єр»
БОЛЮЧА ТЕМА
Після аварії на ЧАЕС вже витрачено колосальних зусиль і коштів для ліквідації її наслідків,
але на Україну й світову спільноту чекають значно складніші та більш витратні проєкти
для перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
Стор. 4—5
Ольга СКРИПНИК для «Урядового кур’єра»
«Внаслідок аварії на ЧАЕС у нас постраждали майже 2 мільйони людей» — Президент Національної академії медичних наук, академік Віталій ЦИМБАЛЮК
Стор. 6