Нова фінансова допомога від Данії на суму 130 млн євро сприятиме розвитку виробництва українських ракет і дронів. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Глава держави подякував Данії, всьому данському народові й особисто Метте Фредеріксен та її команді за допомогу Україні. Загалом Данія надала вже понад 20 пакетів оборонної підтримки, а також разом з Україною створила спеціальну модель розвитку української промисловості.

«Вона дає змогу об’єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні. Це артилерія, наші «Богдани», також ракети, далекобійні дрони. Ми будемо й надалі розвивати таку нашу співпрацю», — зазначив він.

На рівні європейських інституцій

Одна з головних тем переговорів — ключові напрями відносин: двосторонніх і з партнерами. Окрема увага — спільній роботі на рівні європейських інституцій, адже у другій половині наступного року Данія головуватиме в ЄС.

«Наша українська політика — бути максимально швидкими в інтеграції у Європу. І маємо нарешті всі у євроатлантичній спільноті визнати, що треба бути швидкими. І щодня, очевидно, необхідні рішення для України. У всьому Альянсі — рішення про запрошення для України. Що швидше це буде, то швидше в росії усвідомлять, дійдуть до розуміння і ухвалять рішення, що війна проти України для них сенсу не має й не матиме», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент наголосив, що світові необхідно тиснути на російський тіньовий танкерний флот, а також відреагувати на залучення військ північної кореї до війни росії проти України.

Метте Фредеріксен заявила, що Україна має перемогти в цій війні, тому Данія надавала й надаватиме допомогу, підтримуватиме оборонну промисловість.

«Ми вже бачимо, на що здатна ваша оборонна промисловість. Розуміємо, що ці інвестиції сприяють реальному впливу на полі бою, — зазначила Прем’єр-міністр Данії. Вона додала, що результат цієї війни визначатиме майбутнє не лише України, а й Європи. — Ви належите до нашої євроатлантичної родини, простору НАТО, ЄС, і ми вас підтримуватимемо у ваших наступних кроках під час головування Данії в ЄС, де основним пріоритетом буде розширення ЄС».

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен відвідали клінічний госпіталь, де лікуються поранені українські військові. Зокрема, вони поспілкувалися з воїнами, які зазнали поранень у боях на Курщині, куп’янському та лиманському напрямках.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, також вручив військовим медикам орден Княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні».

«Дякую за те, що ви робите для наших хлопців. Велика повага за вашу роботу, за збереження життів. Низький вам уклін за це», — зазначив Президент.

Вони оглянули обладнання, яке медики використовують для проведення операцій, а також ознайомилися із проєктом будівництва нового приймального відділення, розрахованого на 40 пацієнтів одночасно. У ньому розташують діагностичний центр, оглядову кімнату, маніпуляційний кабінет і відділення інтенсивної терапії. Воно буде інтегроване в перехід між хірургічним і травматологічним корпусами, що забезпечить швидкий і безбар’єрний доступ до трьох будівель у комплексі.

Приклад для наслідування

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з данською колегою Метте Фредеріксен подякував за систематичну підтримку нашої держави протягом повномасштабного російського вторгнення, а також за оголошення нового 22-го пакета допомоги обсягом 130 млн євро.

«Данія — перша країна, яка почала надавати кошти на вже укладені контракти з виробництва української зброї. Ми розраховуємо, що інші партнери наслідуватимуть цей приклад, адже це підтримує не лише українські Сили безпеки і оборони, а й український ОПК», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр запросив Данію долучитися до коаліції цивільного захисту, яку Україна започаткувала разом з Фінляндією. Він зауважив, що Данія надає вагому підтримку у відновленні Миколаївської області й уряд очікує на таку саму плідну співпрацю в побудові укриттів.

Сторони обговорили серед іншого впровадження реформ, євроінтеграцію України та рух до НАТО. Денис Шмигаль подякував Данії за послідовну підтримку в цих напрямах.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

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Глава держави подякував Данії, усьому данському народові та особисто Метте Фредеріксен за допомогу Україні. Фото з сайту president.gov.ua