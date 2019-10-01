Державні послуги в українців асоціюються з агресією та стресом. Саме такі підсумки детального дослідження та опитування, проведених перед початком роботи над брендом цифрової держави.

Про це під час презентації бренда на International IT Forum 2019 у Запоріжжі заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив: «Саме тому головне завдання проєкту — зробити державний сервіс людяним, прозорим та зручним. Ми вирішили, що потрібно прибрати чиновників із процесу надання послуг. Вирішено створити єдиний портал державних послуг. Планується за п’ять років повністю перевести всі документи в електронний формат, а в людей з’явиться можливість контролювати все, що відбувається з їхніми даними. Процес стане максимально відкритим і доступним. Якщо послуга не надаватиметься онлайн, то вона не надаватиметься й офлайн. Міністерство перебрало на себе функцію формування політики в галузі адміністративних послуг. Розуміємо, що не оцифровуватимемо той хаос, який є сьогодні, а працюватимемо над удосконаленням дизайну процесів. Не вебдизайнів, а саме того, як процеси влаштовані».

До слова, International IT Forum 2019 — офіційний захід міжнародного рівня, який зібрав експертів, спікерів у галузі інновацій та IT, представників уряду, парламенту, бізнесу та донорів, що прагнуть підтримувати розвиток електронного урядування в Україні. Цього року форум присвячено співпраці між Україною та Європейським Союзом у розвитку цифрового суспільства. Особливий наголос зроблено на розбудові довіри в цифровому суспільстві під час розроблення IT-систем та публічних е-сервісів.

У виставковій залі International IT Forum 2019 презентовано понад півсотні компаній України та світу з їхніми розробками робототехніки, безпілотних технологій, штучного інтелекту, доповненої та віртуальної реальності, софтів для бізнесу, безпеки життя, майна тощо.

Презентував новий сервіс державних послуг «Дія» (Держава і я) власник та засновник незалежної креативної компанії Fedoriv Андрій Федорів. Ідеться про електронний портал та мобільний додаток, у якому буде зосереджено всі послуги, які надає держава, повідомляє Укрінформ.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, презентуючи команду та цілі нового міністерства, яке має перетворити Україну на «державу в смартфоні», зауважив: «Мета міністерства — збільшити частку ІТ у валовому внутрішньому продукті країни до 10%. Наразі це, за різними даними, від 3,7 до 5 відсотків».

В інтерв’ю одному з електронних ЗМІ віцепрем’єр повідомив, що безкоштовну технологію ідентифікації громадянина Smart-ID в Україні можуть запровадити наприкінці 2019 року або в січні 2020-го.

«Ми хочемо, щоб можна було завантажити додаток державного банку з технологією Smart-ID і з його допомогою отримати будь-яку послугу. ПриватБанк веде в цьому напрямі конкретну роботу і обіцяє запустити першу Smart-ID. Це коли за допомогою свого смартфона можна підписати безкоштовно будь-яку послугу. Використання Smart-ID відкриє ринок одразу майже 10 мільйонам користувачів Приват24, їм не потрібно буде фізично йти отримувати електронний підпис. За допомогою смартфона можна буде віддалено отримати електронний підпис», — уточнив Михайло Федоров.

Віцепрем’єр переконаний, що використання цієї технології підхоплять й інші банки. Він акцентує, що взаємодія держави і банків дає змогу зробити великий цифровий стрибок.

Михайло Федоров розповів, що уряд працює над розробленням цифрових студентських квитків і цифрових водійських прав. Незабаром розпочнеться експеримент, коли люди зможуть замість пластикових прав возити з собою цифрові, і ніхто за це не штрафуватиме.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»