Уряд запроваджує Національну програму цифрової грамотності. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук спільно з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим. Команда Міністерства цифрової трансформації представила підсумки першого в історії нашої держави соціологічного дослідження цифрових навичок українців і концепцію проєкту «Дія: Цифрова освіта».

«Ми робимо ще один важливий крок — крок до подолання цифрової нерівності в Україні. Необхідні цифрові навички мають бути доступні всім. Для цього 21 січня стартує національна програма з цифрової грамотності. Я скажу, що це найкращий, найефективніший курс у світі», — зазначив очільник уряду.

Переваги технологій безперечні

Прем’єр зауважив, що в Євросоюзі ще в 2006 році визнали цифрову грамотність однією з восьми ключових компетенцій, якою має володіти кожен європейський громадянин. За його словами, цифра долає кордони. «Сьогодні фізичні кордони перестають мати те значення, яке вони мали у минулому столітті. Тому ми говоримо про стратегічний вимір, де Україна може бути серед кращих у світі. Ми не просто можемо, а повинні бути серед кращих у світі. Кількість людей, освічених у плані цифрової грамотності, — це і розмір нашого ринку, і кількість робочих місць», — переконаний Олексій Гончарук.

Саме тому Кабінет Міністрів ставить собі за мету значно підвищити рівень цифрової грамотності щонайменше шести мільйонів українців. Такого показника планують досягти вже за три роки. І це неодмінно надасть нашим людям величезну кількість різних можливостей, щоб українці мали рівні права у користуванні всіма перевагами новітніх технологій. Адже, за словами Прем’єра, підвищення рівня цифрової грамотності — неминуча вимога сьогодення. Це також має значно посилити конкурентоспроможність вітчизняної економіки, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив: «70 відсотків цих шести мільйонів людей має бути віком від 30 до 60+ років. Мета абсолютно реалістична — у нас уже підготовлено конкретний план дій, як цього досягти. Ми створюємо онлайн-платформу з п’ятьма різними категоріями курсів. Усі вони будуть абсолютно безкоштовні й доступні для кожного. Та лише за допомогою онлайн-платформи досягнути найкращого результату неможливо. Саме тому ми налагоджуємо співпрацю з ЦНАПами, бібліотеками, приватним сектором, школами та університетами. Плануємо створення власної мережі офлайн-хабів, щоб охопити програмою якомога більше людей. І всі вони зможуть реалізувати своє право на безкоштовну цифрову освіту». Через кілька років такі хаби з’являться у невеликих містах і селищах.

Заступник міністра Валерія Іонан презентувала підсумки першого в Україні соціологічного дослідження: «53,5% українців перебувають нижче від середнього рівня у питаннях цифрової грамотності. Не володіють цифровими навичками 15,1%, а низький рівень цифрових навичок мають 37,9%. 34% українців віком 18—70 років за останній рік ставали об’єктами хоч одного з видів шахрайських дій в інтернеті, а серед молоді 10—17 років 49,5% ставали жертвами онлайн-шахрайства. Найнезахищеніші сегменти в інтернеті — молодь до 16 років та люди за 60».

Курс на будь-який смак

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що запровадження національної онлайн-платформи з цифрової грамотності — це історична подія, яка стане початком цифрового прориву України.

Президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях підкреслив: «Цифрові навички важливі українцям, аби користуватися онлайн-сервісами та впливати на владу». Саме завдяки швейцарсько-українській Програмі EGAP, яку виконує Фонд «Східна Європа», Міністерство цифрової трансформації провело дослідження та підготувало перші три освітні курси, які запровадять уже за місяць.

На Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності українці зможуть безкоштовно пройти три онлайн-курси: базовий із цифрової грамотності, цифрова грамотність для вчителів і курс для батьків «Онлайн-безпека для дітей». Згодом на онлайн-платформі з’являться прогресивні курси для різних спеціалізацій, світчерів, lifestyle-курси та курси нових цифрових професій.

Курси розробила студія онлайн-освіти EdEra за підтримки компаній Google, Microsoft, Академії ДТЕК, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освіторії та Global Teacher Prize.

Навчання на курсах буде в ексклюзивному форматі — освітній серіал. Замість рівнів будуть сезони, а замість уроків — освітні серії за участю експертів і селебриті.

Амбасадорами цифрової освіти стануть українські зірки: Ольга Сумська, Надія Матвєєва, Руслан Ханумак, Марія Єфросініна.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»