Чергове засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося 29 жовтня, було присвячене питанням розвитку ринку праці. За словами Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, український бізнес нині відчуває дефіцит кадрів, тому держава концентрується на розширенні можливостей для працевлаштування, перекваліфікації та підтримки ветеранів і роботодавців.

«Ми ухвалили комплекс рішень, які поєднують цифровізацію, навчання, гранти, підтримку ветеранів, членів їхніх родин і роботодавців. Це дасть змогу людям швидше знайти роботу, а бізнесу — отримати необхідні кадри», — зазначила Прем’єр-міністр.

Посилення підтримки ветеранів

Ветерани отримуватимуть вищу зарплату — до 16 000 грн під час участі у суспільно корисних роботах.

Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більш як 1,5 мінімальної зарплати).

Фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяви про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою), а також допомагатимуть із грантами, навчанням і ваучерами.

«Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників», — підкреслила Юлія Свириденко.

Також уряд підтримав запровадження нової цифрової екосистеми «Обрій», адміністратором якої стане Державна служба зайнятості.

Через застосунок «Дія» користувачі зможуть зареєструвати статус безробітного; оформити допомогу; офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях; отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

Система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching). Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи долучаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості.

Якщо людина впродовж 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники служби зайнятості проактивно пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або гранти — ще до отримання статусу безробітного.

Це означає, що допомога від держави починатиметься не після, а до того, як людина звернеться по неї.

Єдиний реєстр кваліфікацій

На урядовому засіданні затверджено створення єдиного реєстру кваліфікацій — сучасної електронної платформи, яка міститиме систематизовану інформацію про професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації.

Доступ до реєстру буде відкритим і безоплатним. Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання, а роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу й розвитку працівників.

Сьогодні значна кількість українців перебуває поза формальним ринком праці — вони або економічно неактивні, або працюють неофіційно.

Головна перешкода — застарілість бізнес-процесів, недостатність цифровізації різних державних сервісів у сфері зайнятості; нестача інформації для ефективного аналізу і прогнозування трендів на ринку праці тощо.

Через це фахівці центру зайнятості часто не мають достатніх даних, щоб спрямувати людину, яка шукає роботу, саме в ту сферу, де її навички можуть бути затребуваними. Так само часто не вистачає зв’язку між потребами роботодавців і тим, яких навичок і кваліфікацій навчають різні провайдери навчальних програм.

«Наш фокус — повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри. Один з ключових інструментів цього — оптимізація і цифровізація бізнес-процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції й попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції», — зазначає міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

«Серед найважливіших проблем ринку праці — розрив між навичками шукачів роботи і потребами роботодавців. На перенавчання потрапляє до 15% безробітних, і це насправді релевантний європейському досвіду показник. Але Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і Державна служба зайнятості мають можливості це масштабувати: аналізувати потреби ринку праці, навчати людей під конкретні запити бізнесу та допомагати шукачам роботи підвищувати свої скіли і впевнено виходити на ринок праці. Інвестиції в навички працюють, і наше завдання — доступність для ще більшої кількості людей», — пояснює заступниця міністра Дарина Марчак.

«Цифрова екосистема «Обрій» — це докорінні зміни логіки підтримки потреб ринку праці з точки зору держави. Для людини це простий онлайн-маршрут: звернення, рекомендації, супровід до роботи. Для бізнесу — менше паперу, менше витрат та ефективніший найм. Для держави й громад — якісні оперативні дані для рішень і таргетованих програм», — розповідає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Рішення уряду — складова ширшого плану змін ринку праці, де вже готують стратегію зайнятості. Паралельно опрацьовують зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.

Технічні вимоги щодо функціонування системи «Обрій» розробили за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), який виконує Фонд Євразія та фінансує UK Dev. Виконавчий партнер — Офіс ефективного регулювання BRDO.

«Власна справа» розширюється

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення про розширення грантової програми підтримки підприємців «Власна справа». «Це наймасовіша грантова програма в межах політики «Зроблено в Україні». Із 2026 року розширюємо її можливості. Збільшуємо розміри грантів і відкриваємо більше можливостей для українців, які хочуть започаткувати або розвинути власний бізнес. Ми підтримуємо тих, хто створює робочі місця і розвиває бізнес навіть під час війни», — зазначила Юлія Свириденко.

Нові розміри грантів програми «Власна справа»: до 100 тис. грн — без створення робочих місць; до 200 тис. грн — за одне створене місце; до 350 тис. грн — за два створені місця.

Молодь віком 18 — 25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу.

Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

Розширено також підтримку для ветеранів та їхніх родин — відтепер гранти можуть отримувати батьки та дорослі діти. А сім’ї загиблих Захисників України — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Грантова програма «Власна справа» — складова державної політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні», яка вже допомогла: понад 32 тисячам українців відкрити бізнес; створити 46 тисяч робочих місць; залучити понад 5 млрд грн в економіку.

«Ми хочемо, щоб про такі можливості дізнавалися якомога більше людей. Щоб ветерани, їхні родини подавали заявки на гранти і втілювали свої ідеї в життя у всіх громадах України», — наголосила Юлія Свириденко.

Подати заявку можна через портал «Дія» або в центрах зайнятості.

Відновлювана енергетика для соціальної інфраструктури

Уряд ухвалив надання субвенції обсягом 396 млн грн для місцевих бюджетів на встановлення сонячних панелей, теплових насосів і систем зберігання енергії у школах, лікарнях і дитсадках — щоб посилити енергонезалежність і забезпечити безперебійну роботу закладів у разі довготривалого відключення тепло- та електропостачання.

«Рішення уряду про надання субвенції обсягом майже 400 мільйонів гривень є стратегічною інвестицією у стійкість громад. Встановлення сонячних панелей та енергонакопичувачів у лікарнях, школах, дитсадках — це гарантія їхньої безперебійної роботи, незалежно від зовнішніх викликів. Цей проєкт підкреслює наш пріоритет: децентралізація енергосистеми та якісне управління публічними інвестиціями, що стало можливим завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком та нашими міжнародними партнерами», — зазначає віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Програма RES має на меті підтримати децентралізований розвиток відновлюваної енергетики, посилити енергонезалежність українських громад та гарантувати безперебійну роботу критично важливих соціальних об’єктів. Програму сфокусовано на школах, лікарнях та дитячих садках, оскільки забезпечення їхньої стабільної роботи життєво необхідне, особливо в умовах воєнних ризиків.

Ідеться зокрема про створення відновлюваних джерел енергії на об’єктах, які раніше успішно відновили чи модернізували за підтримки ЄІБ. Перелік конкретних об’єктів сформує міністерство разом з банком, а остаточно затверджуватиме Кабінет Міністрів окремим розпорядженням.

Загальний обсяг грантового фінансування становить 440 млн грн. З них 396 млн грн — у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на впровадження активностей на місцях, а 44 млн грн — на фінансування технічної допомоги для закупівель, що проводитиме ПРООН.

Крім того, проєкт передбачає навчання громад: через тренінги та менторську підтримку вони здобудуть знання та навички, необхідні для успішного впровадження та обслуговування об’єктів відновлюваних джерел енергії.

Програму «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» фінансують за рахунок гранту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), забезпеченого Федеральним урядом Німеччини та Міжнародною кліматичною ініціативою (IKI). Спільні виконавці проєкту — Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програма розвитку ООН (UNDP). UNDP виступатиме агентом із закупівель і забезпечуватиме прозоре й ефективне придбання та встановлення необхідного обладнання.

Оборонні технології без процедур закупівель

29 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив зміни до пункту 9 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбаченихЗаконом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Згідно з рішенням уряду, Фонд розвитку інновацій зможе закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи, розробки подвійного та військового призначення, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законодавством. Зміна стосується закупівель, необхідних для забезпечення діяльності експериментального підрозділу NEXT.

«Розроблення і тестування бойових дронів, наземних роботів, водних платформ потребує швидкого та гнучкого постачання компонентів. Традиційні закупівельні процедури передбачають конкурентність, а для реалій фронту необхідно здійснювати закупівлі переважно у виробників. Спрощення дасть змогу фонду напряму отримувати необхідні технології та обладнання для прискореного тестування, адаптації та передачі військовим. Це посилить нашу технологічну перевагу і допоможе зберегти життя захисників», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року.

Документ визначає порядок та умови проведення закупівель під час воєнного стану, встановлює заборону на закупівлі у громадян і компаній держав-агресорів, а також закріплює, що закупівлі мають здійснюватися з дотриманням принципів прозорості, добросовісної конкуренції й ефективного використання коштів, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

Міністерство розвитку громад та територій