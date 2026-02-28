Українське військо щодня знищує стійкий міф про «другу армію світу», демонструючи майстерність на суші, в небі й на морі

Повномасштабну війну російські окупаційні війська розпочали 24 лютого 2022 року. Лідери кремля самовпевнено розраховували на швидку перемогу і хвалькувато запевняли про «Київ за три дні». Загарбники не досягли своїх стратегічних цілей, хоч кинули на це всі ресурси. Натомість окупанти натрапили на небачений опір, адже Українське військо вже чотири роки завдає шалених втрат ворогові в особовому складі і техніці. Ще раз згадаймо справжню ціну, яку платять росіяни за хворобливі імперські амбіції кремля.

Агресор не встигає поповнювати втрати

За чотири роки великої війни російська армія втратила в Україні 1 мільйон 260 тисяч особин. Для порівняння: це кількість населення казані, чотирьох таких міст, як бєлгород, або трьох таких регіонів, як магаданська область, якутія та чукотка, що займають 25% території рф.

Попри те що 2025 року росіяни мобілізували і призвали на військову службу 406 тисяч особин, їхні загальні втрати становлять майже 418 тисяч вбитими та пораненими.

Нині росія втрачає 30—35 тисяч військових і платить життям 156 особин, щоб окупувати один кілометр української землі.

«У планах досягти щонайменше 50 тисяч підтверджених втрат ворога щомісяця», — заявив нещодавно міністр оборони Михайло Федоров.

Частка вбитих у втратах рф зросла з 30% до 56% на кінець 2025 року. Усе через зростання кількості уражень за допомогою дронів, які ускладнюють евакуацію, а відтак зменшуються шанси окупантів­недобитків на виживання.

Із літа 2025 року ефективність лише Сил безпілотних систем як окремого роду сил ЗСУ у знищенні ворога зросла з 4% до 33%.

Армія рф дедалі більше залежить від іноземців і змушена залучати тисячі громадян Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу, щоб компенсувати значні бойові втрати.

Танки більше не дають переваги

Окупанти втрачають на полі бою не тільки живу силу, а й бронетехніку. Самих лише танків Сили оборони України досі знищили або підбили 11 657 одиниць.

За чотири роки війни росіяни фактично вичерпали запаси танків Т­72 та Т­80. Невелику кількість «аналоговнєтних» Т­90 «прорив», які були на озброєнні росіян, також успішно знищили українські захисники. Бази зберігання бронетехніки окупантів стрімко виснажуються, і рф змушена знімати зі зберігання навіть стару радянську техніку. Ще три роки тому в соцмережах почали з’являтися відео з російськими танками Т­54/55, розроблення яких розпочалося ще перед закінченням Другої світової війни, й не менш застарілими танками Т­62.

Промисловість рф не здатна компенсувати втрати танків на полі бою. Тому окупанти змінюють тактику і фактично відмовилися від броньованих колон, перейшовши до атак хвилями піхоти та інфільтрації.

Величезних втрат пихатий агресор зазнає не лише на суші, а й на морі. Через постійні удари українських морських дронів, БпЛА та ракет бойові кораблі окупантів вже втекли з окупованого ними Криму та ховаються в Новоросійську.

Україна вразила 29 російських кораблів і катерів, а також два підводні човни. Майже кожен другий російський корабель у Чорному морі було уражено чи втрачено. Після успішних ударів України затонув флагман чорноморського флоту рф ракетний крейсер «Москва», знищено великі десантні кораблі «саратов», «цезар куніков» та «новочеркаськ», а також ракетний катер «івановець».

Наша держава відкрила нову еру у військовій тактиці, застосувавши морські Magura V5 — невеликі безпілотні апарати успішно протистояли величезним бойовим кораблям.

Ворожим літакам не сховатися

Після ворожого флоту наші морські дрони взялися за авіацію, здійснивши перше в історії ураження російських вертольотів та літака Су­30 над Чорним морем.

На початку повномасштабного вторгнення росіяни активно застосовували штурмову та винищувальну авіацію над територією України. Нині вони діють лише зі своєї території й намагаються триматися якнайдалі від лінії бойового зіткнення, щоб їх не збили українські системи ППО. За консервативною оцінкою, вартість усіх втрачених бортів становить майже $26 мільярдів.

За чотири роки росіяни втратили 435 військових літаків різних типів: штурмовики Су­25, винищувачі Су27/Су­30 та МіГ­29, фронтові бомбардувальники Су­34, транспортні Ан­26 тощо. Сили оборони України знищили два російські літаки далекого радіолокаційного виявлення А­50. Досі такі літаки ніколи не збивали у війнах.

Ворожа стратегічна авіація теж зазнала втрат попри те, що літаки перебували далеко від України. Під час операції «Павутина» вдалося знищити або пошкодити 41 літак, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту­95, Ту­160 і Ту­22М3, два борти А­50. росія більше не виробляє цих літаків, тому в разі знищення не здатна їх замінити.

Армійська ворожа авіація зазнала не менших втрат: 348 вертольотів різних типів — від ударних Ка­52 та Мі­28 до транспортних Мі­8 знищено за чотири роки.

Чотири роки великої війни довели: перебіг війни визначається не кількістю солдатів, а професійністю, технологічними ідеями та силою духу. Українське військо щодня знищує міф про «другу армію світу», демонструючи майстерність на суші, в небі й на морі. Саме завдяки стійкості та героїзму наших воїнів Україна тримає фронт і завдає ворогу системних втрат.

Джерело:

АрміяInform, онлайн­видання Міноборони