Днями керівники газопостачальної компанії «Нафтогаз України» заявили, що у квітні 2021 року буде збережено ціни на природний газ на рівні 6,86 гривні за кубометр. А ціна постачальника останньої надії (ПОН) на квітень залишається на рівні березня й дорівнює 6,99 гривні за кубометр.

ПОН обирають на конкурсній основі. Переможця визначають шляхом голосування членів конкурсної комісії за кандидата, що запропонував найнижчу ціну на природний газ, за якою він постачатиме блакитне паливо споживачеві. Усе це діє згідно із урядовою постановою №529. Нагадаємо, що Міністерство енергетики визначило ПОН газу 10 липня 2020 року, і ним стало ТОВ «ДП «Нафтогаз України». За словами голови правління компанії Андрія Коболєва, «Нафтогаз України» закінчує опалювальний сезон стабільними розцінками.

Однак він нічого не сказав про так звану ціну в межах річного контракту, термін дії якого має розпочатися з 1 травня 2021 року. Щоправда, керівник «Нафтогазу України» зазначив, що така ціна буде відома 25 квітня цього року.

Треба трохи зачекати

«Нафтогаз України» підписав контракт на купівлю-продаж блакитного палива з найбільшим постачальником — компанією «Йе Енергія», яку пов’язують із Дмитром Фірташем. Саме це дало змогу «Нафтогазу України» формувати фіксовану річну ціну для населення України.

Нацкомісія з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг схвалила постанову уряду про річний тариф для постачальників палива з 1 травня 2021-го по 30 квітня 2022 року. Однак керівництво Міністерства енергетики заявило, що не планує продовжувати обмеження ціни на ринку 6,99 гривні за кубометр, яке встановив Кабмін на лютий-березень для побутових та інших споживачів.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко зазначила, що фіксована ціна на газ для населення 6,99 гривні за кубометр діятиме до кінця березня цього року. Зрозуміло, що так має бути, адже в Україні заявлено, що ціни на газ формуватиме ринок, а не інші чинники.

Буде по 8 гривень за кубометр?

Однак експерти не так райдужно дивляться на перспективу стабільних цін на природний газ. Енергетичний аналітик Валентин Землянський зазначає, що, мабуть, ціни на блакитне паливо зростуть і закріпляться на позначці 8 гривень за кубометр. Це станеться тому, що на оптовому ринку палива природний газ коштує дорого, і жодних передумов для падіння ціни на нього найближчим часом немає.

«Такий очікуваний низький сезон на газовому ринку може бути не таким і низьким. Традиційно на європейському (а тепер уже й українському) ринках ціна на газ знижується після закінчення опалювального сезону. Поки що тренди на біржах і прогнози аналітиків свідчать про збереження на високому рівні цін на газ у квітні — вересні цього року», — написав експерт на своїй сторінці у фейсбуці.

І справді, впродовж останніх місяців тарифи на газ на оптовому ринку країни коливалися на рівні 7,3—7,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів. У березні 2021 року вони були навіть вищими — 7,5—7,9 тисячі.

Те, що ціни на паливо за річним контрактом від «Нафтогазу України», які він згідно із законодавством повинен оприлюднити до 25 квітня 2021 року, не будуть низькими, доводить «Урядовому кур’єру» енергетичний експерт Дмитро Марунич: «З огляду на те, які нині ціни на оптовому ринку — до 7,9 тисячі гривень за тисячу кубів, для пересічного споживача вони ніяк не можуть становити після 1 травня 6,99 гривні за кубометр. Гадаю, що ціна має бути не нижчою за 7,4 гривні за кубометр. Може бути і значно вищою».

Не слід забувати ще про один негативний чинник, який впливатиме на вартість природного газу із травня 2021 року: населення на кінець лютого 2021 року мало значну суму заборгованості за житлово-комунальні послуги, чимала частина з яких — саме за газ. Експерти називають загальну суму 80 мільярдів гривень.

Ніхто не надасть точної формули цін

Підвищення цін на природний газ не можуть підтримувати пересічні споживачі. Чи тарифи та принципи їх формування справедливі й чи можна щось змінити?

Експерт аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович вважає, що регулятор, тобто НКРЕКП, завжди зрізає частину витрат, які йому подають на затвердження облгази та облзбутгази. Він зауважує велику силу політики заощадження, яку повинні проводити газові компанії.

«Оператори говорять, що їм потрібно стільки-то грошей, щоб покрити витрати тарифом, але не кажуть, як вони заощадили чи можуть заощадити наступного року. Отже, на перший план не висували питання, як скоротити витрати. Мережі будували під одні обсяги розподілу газу, а нині цей обсяг інший. Є певна надлишкова потужність за розподілом, яку необхідно утримувати за рахунок споживачів, що не використовують її повністю. Питання також у планах розвитку та інвестиційних програмах, а саме: що робитимуть оператори і в що їм дозволяти вкладати гроші, щоб у майбутньому оптимізувати, тобто зменшувати ці витрати. З іншого боку, не можна допустити ситуації, коли ми поріжемо витрати і не мати змоги викликати ремонтну бригаду в разі підозри на витік газу», — додає він.

Проте Роман Ніцович заявляє, що фізичні особи, які користуються послугами транспортування та споживання газу, повинні врешті-решт знати, за що вони сплачують гроші та які послуги можуть вимагати на безплатній основі.

Хоч як зазначив «Урядовому кур’єру» юрист та адвокат Ростислав Кравець, жодна газова структура не надасть інформації споживачам про формування тарифів чи на транспортування газу до осель або його споживання.

«Запитую себе: який стосунок до транспортування газу мають наші облгази? адже їм не належать магістралі. У нас усі ціни й тарифи значно завищені, й ніщо не може виправдати (приміром, велика кількість аварій на газопроводах, що сталася останнім часом) їхніх нинішніх показників.

В Україні видобувають власний газ, який можемо за розумними тарифами продавати населенню. Ні, ми цього уперто не робимо та скидаємо його до загального газового котла, де є й імпортне дороге паливо, і формуємо надвисокі ціни. Звісно, від нас цього вимагають міжнародні структури, від яких залежить фінансування України, — МВФ та Світовий банк. Проте ми повинні мати власний розум і робити, як нам та нашим громадянам буде вигідно», — констатує він.

Думка пана Кравця, можливо, надто соціалістична, адже у розвиненій країні повинні спрацьовувати ринкові чинники. Проте його погляди, що Україна повинна мати власні правила гри, адже вона не розвинена держава, які часто збігаються із думками інших експертів, заслуговують на увагу.

Те, що подорожчання газу для населення відбудеться у травні, не викликає подиву, адже ціна на нього зростає, і це диктує ринок. Проте це не означає, що така ціна буде стабільною. Можливо, з нового опалювального сезону тарифи на газ для населення, навпаки, знизяться. Це може бути продиктовано кон’юнктурою та ринковими чинниками. Щодо економії, яку повинні впроваджувати у себе на підприємствах облгази та облгаззбути, то таке питання не мало б бути на порядку денному.

ДО РЕЧІ

Постачальники оприлюднили квітневі ціни

Отже, дія граничної ціни добігає кінця. І вже з першого квітня постачальників не обмежуватимуть цифрою в 6,99 грн за кубометр. Кожна компанія запропонує власну ціну, з огляду на ринкові умови.

Якими будуть ці квітневі пропозиції? Консультаційний центр для населення «ГазПравда» опублікував свій традиційний огляд цін станом на 11:00 27 березня.

В Європі та світі газ і нафта відчутно зросли в ціні. Але, на щастя вітчизняних споживачів, суттєвого подорожчання блакитного палива в Україні в квітні не буде.

Чимало компаній навіть не змінили ціну в порівнянні з березнем. Зокрема, «Мегаватт» опублікував цінник у 6,70 грн за кубометр, а постачальники «Еру Людям», «Еру Трейдінг» і «Агросинтез Трейдінг» — 6,75 грн за кубометр.

Ціну в 6,85 грн запропонував «ГП «Промсервіс».

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» також лишила квітневу ціну на рівні 6,86 грн за кубометр. Стільки ж за кубометр проситиме компанія «Галнафтогаз».

По 6,88 грн за кубометр продаватиме Дочірнє підприємство «Евода Трейд» комунального підприємства «Луцькводоканал».

Ціну в 6,98 грн оприлюднила «Енерджі Трейд Груп».

Більшість постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну в 6,99 грн за кубометр.

Утім, більше десяти компаній оприлюднили й значно вищі ціни: від 7,60 грн і аж до 8,85 грн за кубометр.