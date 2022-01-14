На думку експертів, блакитне паливо для побутових споживачів цього року здорожчає не більш ніж на 10—12%

Стрімке подорожчання газу у світі, яке відбувається останніми місяцями, не могло оминути й Україну. Ціна на блакитне паливо то зростає, то падає, проте воно буде, напевно, дорогим і надалі.

«Урядовий кур’єр» аналізує, якою буде вартість природного газу для населення 2022 року й до чого готуватися пересічним українцям.

Тарифний план до 1 травня

Газопостачальні компанії України справно оприлюднюють тарифи на блакитне паливо для побутових споживачів. Визначимо ті, які пропонують населенню найнижчі тарифи у січні. Це Енерджі Трейд Груп: 7,79 гривні за кубометр; Neogas — 7,80 гривні; Евода Трейд КП Луцьк­водоканал — 7,88 гривні; Черкаси Збут та Уманьгаз Збут — 7,89 гривні; Паливенерго — 7,90 гривні за кубометр.

Є кілька компаній, які тримають тарифи досить високими: Стрийнафтогаз — 11,99 гривні; Юніверс Газ — 11,40 гривні; ТАС Енергія країни — 11,22 гривні; Хмельницькенергозбут — 11 гривень; Галнафтогаз — 10,99 гривні за кубометр.

Ціни на газ для фізичних осіб, тобто для пересічних українців, нагадаємо, з 1 травня 2021-го по 30 квітня 2022 року було зафіксовано. Тобто уряд зобов’язався не підвищувати у цей період тарифи. Тож до 1 травня 2022 року за кубометр українські газові компанії просять від 7,79 до 11,9 гривні.

Нагадаємо, що на засіданні 22 грудня 2021 року НКРЕКП затвердила тарифи на розподіл природного газу на 2022 рік. Подорожчання відбулося, але в середньому ціни підвищилися на 4%. Це менше, ніж хотіли газорозподільчі компанії, і менше, ніж передбачали. Вартість доставки газу, як і раніше, повинні оплачувати побутові споживачі окремо. Приміром, така плата на Київщині становить до 20 гривень. Але цілком зрозуміло й те, що цей показник після 1 травня 2022 року теж не може залишитися сталим. Отже, очікуємо і на його збільшення.

Залежно від світових цін та порушення мораторію

Як повідомив перед новорічними святами Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, ціна на газ для населення на наступний річний період від 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023-го формуватиметься залежно від вартості блакитного палива на світовому ринку та обсягу власного його видобутку.

«Цьогорічна ціна на газ — це річний ринковий продукт, зафіксований на рік. Звісно, на наступний річний період його перегляне НАК «Нафтогаз» і формуватиме залежно від того, якою буде динаміка ціни на світовому ринку і скільки буде газу в Україні, як ми підніматимемо власний видобуток, а ми над цим працюємо», — вважає Денис Шмигаль.

На його думку, уряд зробить усе можливе, щоб захистити вразливі верстви населення від неринкових, монопольних або кризових впливів.

Однак попри фактичний мораторій на зростання цін на газ для населення, дехто заявляє, що компанії-постачальники блакитного палива після вибирання відповідних лімітів споживачами пропонують закуповувати його за набагато вищими цінами. Про це «Урядовий кур’єр» повідомив глава Асоціації управління житлом Василь Лиман.

«Ми як представники співвласників багатоквартирних будинків маємо у своєму розпорядженні дахові котельні на наших будинках, які працюють на газі. У грудні, коли в Україні були тріскучі морози, чимало котелень вибрали ліміти на газ, тому нам стали пропонувати його закуповувати за цінами 30 гривень і вище за кубометр. Це шокувало нас. Компанії навіть не хотіли брати до уваги те, що у попередні зимові періоди, які були теплими, ми часто не вибирали таких лімітів», — вважає він.

Однак на думку глави Житлової спілки України Олександра Скубченка, це питання вже вирішено: у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила комплексний законопроєкт, згідно з яким, газ, що ОСББ вибрали понаднормово, слід сплачувати за звичайним, а не за підвищеним тарифом. Щоправда, цей законодавчий акт ще начебто не підписав Президент, і тому, як повідомив у перших числах січня 2022 року Василь Лиман, не лише члени ОСББ, а й представники інших форм управління житлом, які мають дахові котельні, отримують платіжки з астрономічними сумами за газ. Сподіваємося, що це питання буде дуже скоро вирішено.

Різні оцінки зростання

Якими можуть бути ціни на газ для населення після 1 травня 2022-го, тобто вже фактично встановлені тарифи на новий опалювальний сезон 2022—2023 років?

Додамо важливу деталь: наприкінці грудня 2021-го глава уряду Денис Шмигаль однозначно заявив, що МВФ у меморандумі, який було підписано з державою Україна, не вимагає підвищення цін на газ для пересічних українців. Там ідеться про встановлення єдиної справедливої для всіх ринкової ціни на блакитне паливо. Хоч про таке підвищення все-таки можна здогадатися, адже зараз за ринковими цінами користування газом оплачують підприємства та непобутові споживачі. Побутові ж платять поки що за, так би мовити, пільговою ціною. Але скоро це напевно скінчиться.

Як зазначають фахівці Міністерства економіки України, ціни на газ у новому опалювальному сезоні можуть зрости на 13% плюс-мінус 3% (такі цифри надають для своєрідного коридора цін).

Проте більшість незалежних експертів упевнена, що ці цифри замалі. Приміром, Олександр Скубченко переконаний, що ціни на блакитне паливо для населення в опалювальному періоді 2022—2023 років зростуть не менш ніж на 20%. Говорячи про тарифи на опалення, експерт передбачає зростання на третину.

Та є й набагато оптимістичніші прогнози незалежних аналітиків. Економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян зазначає «Урядовому кур’єру», що нині у світі й Україні формуються цілком спекулятивні ціни на блакитне паливо. «Це розпочалося ще багато місяців тому. Світ лихоманить. Скорочуються поставки газу в Європу. Тут суто політичні чинники. У грудні були низькі температури. Однак навесні все стане на свої місця і, думаю, ринок газу заспокоїться. Знизяться й ціни», — каже він.

На думку експерта, тарифи на газ для населення з весни 2022 року можуть зрости не більш ніж на 10—12%.

Отже не все так драматично. Звісно, дуже хочеться, щоб під час формування ринкової ціни на газ і для населення, і для підприємств враховували ті 20—21 (за іншими оцінками, до 14) мільярдів кубометрів блакитного палива, яке видобувають щороку в Україні. До весни побачимо, як саме — справедливо чи ні — формуватимуться ціни на газ для окремих верств. Але вже нині держава робить усе можливе, щоб вартість газу не вдарила боляче по кишенях звичайних українців.

Тут треба згадати, що більшість наших теплокомуненерго працює все ще на дорогому газі і треба поступово переводити ці підприємства на альтернативні й дешевші джерела опалення. Проте це вже інша тема.