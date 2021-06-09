На Донеччині вшанували пам’ять пілотів літака Ан-24Б, який збили проросійські окупанти у червні 2014 року в небі над Слов’янськом

Біля пам’ятного знака «Скорботний ангел», зведеного у Святогірській територіальній громаді, вшанували пам’ять загиблих українських пілотів екіпажу літака Ан-24Б, який 6 червня 2014 року збили бойовики проросійських незаконних збройних формувань.

Того дня літак-розвідник зі складу транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував розвідувальний політ над містом Слов’янськ, захопленим і окупованим у квітні диверсійною групою на чолі з громадянином РФ і співробітником ФСБ Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Ан-24Б перебував на висоті понад 4 кілометри, а це цілком безпечно. Проте подальші події підтвердили, що проти України на Донбасі воюють аж ніяк не «трактористи та комбайнери», за словами лідера Кремля, а досвідчені бійці у складі російських окупаційних сил. Адже випущена ними ракета із переносного зенітно-ракетного комплексу влучила в український літак навіть на чималій висоті.

Після визволення Слов’янська його жителі показували місце, звідки стріляли російські бойовики, тобто із самісінького центру міста. І в той момент пошкоджений та охоплений вогнем літак міг упасти на житлові квартали, проте Костянтин Могилко зробив усе можливе, аби скерувати машину за межі населеного пункту. Це вдалося зробити, на жаль, тільки ціною власного життя.

Щоправда, в ті драматичні хвилини встигли залишити літак і скористатися парашутами троє пілотів: лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець та штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв. А інші члени екіпажу командир Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, радист Володимир Момот та оператор фотозйомки Сергій Камінський загинули внаслідок падіння Ан-24Б, що врізався в землю під кутом 80 градусів біля села Пришиб на північ від Слов’янська.

«Ми доземно вклоняємося батькам героїв, які виховали справжніх чоловіків, захисників, мужніх синів України. Висловлюємо співчуття дітям, дружинам, рідним тих, хто віддав життя заради родини, близьких, заради незалежності своєї держави», — наголосив під час жалобного мітингу заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У церемонії покладання квітів узяли участь заступник командувача ООС з авіації та протиповітряної оборони — начальник авіації та протиповітряної оборони генерал-майор Іван Теребуха, заступник командувача ООС полковник Григорій Токар, представники військових та громадськості.