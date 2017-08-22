Триває вона не лише на фронті. Не менш важливо перемогти у перетвореннях усіх сфер життя, поліпшенні добробуту громадян

Відкриття другого корпусу оновленої обласної дитячої лікарні стало першим пунктом робочої поїздки Президента Петра Порошенка до Кропивницького. Реконструювали й добудували заклад спільними зусиллями, зокрема завдяки децентралізації. Відтепер обласні й міські бюджети мають гроші на розвиток. «Є можливість не лише виплачувати заробітну плату, а турбуватися про розвиток міста. Хочу наголосити, що це лише початок», — зазначив Петро Порошенко.

Найближчим часом буде презентовано програму з розвитку сільської медицини й відновлення справедливості стосовно сільських жителів.

Президент оглянув новий корпус лікарні, операційні та передав сертифікат на апарат ультразвукової діагностики.

Вороги бояться згуртованих

Утім, після відпустки глава держави говорив не лише про розвиток чи проблеми медичної галузі. А переважно про те, що турбує свідомих громадян напередодні Дня Незалежності — важливість консолідації суспільства перед зовнішніми та внутрішніми загрозами.

«Ви бачите, що зміни відбуваються, незважаючи на те, що всім нелегко. Але можу стверджувати — найважче вже позаду. Країна витримала ці випробування. Український народ із честю продемонстрував здатність об’єднатися, протистояти агресору і в умовах війни забезпечити ефективний розвиток», — зазначив Президент.

Зроблено справді чимало, але точку неповернення ще досі не пройдено, вважає він: «Відкинути назад нас можуть як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так і дії політиків-популістів, які дестабілізують ситуацію всередині країни й здатні звести нанівець всі наші зусилля. Вони ладні змарнувати все те, що люди вистраждали протягом останніх років».

Такі дії з деморалізації суспільства є небезпечними, сказав глава держави і наголосив, що робить усе можливе, щоб не допустити такого сценарію. Це відбудеться за успішного реформування країни, позитив від якого люди повинні відчувати у своєму повсякденні. Зокрема пенсійна реформа, яка спирається на демонстроване країною економічне зростання.

«Завдяки детінізації та боротьбі з корупцією зросли надходження до державного бюджету, які дали змогу спрямувати частину коштів не лише на обороноздатність, а й на підвищення соціальних стандартів, — наводить слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Якщо зростає заробітна платня — мають зростати пенсії». Результат боротьби з корупцією і зменшення податкового тиску — збільшення надходжень до Пенсійного фонду.

«Пенсійну реформу проводимо заради справедливості. Хто має більший стаж, той має отримувати більші пенсії. Це нормально. Це правильно. Цьому немає жодної альтернативи», — переконаний Президент. Тож він не має жодних сумнівів, що його пропозиції щодо пенсійної реформи, які вже підтримала Національна Рада реформ, підтримають восени і у Верховній Раді.

Найважчі три роки

І приклад згуртування навколо важливих життєвих цінностей демонструє владі насамперед саме суспільство. Бо українці об’єдналися в єдину патріотичну родину, зумівши захистити спільний дім від хижого сусіда.

«Згадайте, три з половиною, чотири роки тому, на жаль, для багатьох День Незалежності був лише ще одним вихідним днем. Країна була роз’єднаною і слабкою. За три роки ми пройшли величезну дистанцію не лише в побудові нашої армії, не лише в реалізації ідеї децентралізації, відновленні справедливості, побудові нової поліції, поліпшенні роботи спецслужб… абсолютно по-іншому почуваються українці. І, зокрема, російська агресія згуртувала нас в єдину політичну націю», — зазначив глава держави.

«Традиційні українські хутори, — де що не хата, то обов’язково з краю, — об’єдналися в єдину патріотичну родину, — провадив далі Президент. — Ми пізнали реальну ціну справжньої свободи, і День Незалежності рік у рік стає для нас дедалі більшим святом. Це навіть важливіше, ніж Новий рік, Різдво та Воскресіння, тому що він все об’єднує».

У цій боротьбі з нами поряд провідні країни цивілізованого світу, зокрема США. До слова, з очільником оборонного відомства Джеймсом Меттісом Петро Порошенко проведе переговори саме 24 серпня.

«Наша співпраця з партнерами є надзвичайно ефективною. Цього року відбувся мій візит до США, зустріч із президентом США Дональдом Трампом, з міністром енергетики, з міністром торгівлі, державним секретарем, який після цього відвідав Україну, — заявив Порошенко. — Ось і нині, для спільного святкування 26-ї річниці Незалежності України до нас у Київ прибудуть міністри оборони наших країн-партнерів, зокрема й міністр оборони США. Джеймс Меттіс — великий друг України. Впевнений, що ці переговори матимуть надзвичайно важливе значення для зміцнення обороноздатності нашої держави, бо в лиху годину пізнаються справжні друзі».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»