Відкриття другого корпусу оновленої обласної дитячої лікарні стало першим пунктом робочої поїздки Президента Петра Порошенка до Кропивницького. Реконструювали й добудували заклад спільними зусиллями, зокрема завдяки децентралізації. Відтепер обласні й міські бюджети мають гроші на розвиток. «Є можливість не лише виплачувати заробітну плату, а турбуватися про розвиток міста. Хочу наголосити, що це лише початок», — зазначив Петро Порошенко.

Найближчим часом буде презентовано програму з розвитку сільської медицини й відновлення справедливості стосовно сільських жителів.

Президент оглянув новий корпус лікарні, операційні та передав сертифікат на апарат ультразвукової діагностики.

Оновлення обласної дитячої лікарні — наочний приклад ефективності децентралізації. Фото Михайла МAРКIВA

Вороги бояться згуртованих

Утім, після відпустки глава держави говорив не лише про розвиток чи проблеми медичної галузі. А переважно про те, що турбує свідомих громадян напередодні Дня Незалежності —  важливість консолідації суспільства перед зовнішніми та внутрішніми загрозами.

«Ви бачите, що зміни відбуваються, незважаючи на те, що всім нелегко. Але можу стверджувати — найважче вже позаду. Країна витримала ці випробування. Український народ із честю продемонстрував здатність об’єднатися, протистояти агресору і в умовах війни забезпечити ефективний розвиток», — зазначив Президент.

Зроблено справді чимало, але точку неповернення ще досі не пройдено, вважає він: «Відкинути назад нас можуть як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так і дії політиків-популістів, які дестабілізують ситуацію всередині країни й здатні звести нанівець всі наші зусилля. Вони ладні змарнувати все те, що люди вистраждали протягом останніх років».

Такі дії з деморалізації суспільства є небезпечними, сказав глава держави і наголосив, що робить усе можливе, щоб не допустити такого сценарію. Це відбудеться за успішного реформування країни, позитив від якого люди повинні відчувати у своєму повсякденні. Зокрема пенсійна реформа, яка спирається на демонстроване країною економічне зростання.

«Завдяки детінізації та боротьбі з корупцією зросли надходження до державного бюджету, які дали змогу спрямувати частину коштів не лише на обороноздатність, а й на підвищення соціальних стандартів, — наводить слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Якщо зростає заробітна платня — мають зростати пенсії». Результат боротьби з корупцією і зменшення податкового тиску — збільшення надходжень до Пенсійного фонду.

«Пенсійну реформу проводимо заради справедливості. Хто має більший стаж, той має отримувати більші пенсії. Це нормально. Це правильно. Цьому немає жодної альтернативи», — переконаний Президент. Тож він не має жодних сумнівів, що його пропозиції щодо пенсійної реформи, які вже підтримала Національна Рада реформ, підтримають восени і у Верховній Раді.

Найважчі три роки

І приклад згуртування навколо важливих життєвих цінностей демонструє владі насамперед саме суспільство. Бо українці об’єдналися в єдину патріотичну родину, зумівши захистити спільний дім від хижого сусіда.

«Згадайте, три з половиною, чотири роки тому, на жаль, для багатьох День Незалежності був лише ще одним вихідним днем. Країна була роз’єднаною і слабкою. За три роки ми пройшли величезну дистанцію не лише в побудові нашої армії, не лише в реалізації ідеї децентралізації, відновленні справедливості, побудові нової поліції, поліпшенні роботи спецслужб… абсолютно по-іншому почуваються українці. І, зокрема, російська агресія згуртувала нас в єдину політичну націю», — зазначив глава держави.

«Традиційні українські хутори, — де що не хата, то обов’язково з краю, — об’єдналися в єдину патріотичну родину, —  провадив далі Президент. — Ми пізнали реальну ціну справжньої свободи, і День Незалежності рік у рік стає для нас дедалі більшим святом. Це навіть  важливіше, ніж Новий рік, Різдво та Воскресіння, тому що він все об’єднує».

У цій боротьбі з нами поряд провідні країни цивілізованого світу, зокрема США. До слова, з очільником оборонного відомства Джеймсом Меттісом Петро Порошенко проведе переговори саме 24 серпня.

«Наша співпраця з партнерами є надзвичайно ефективною. Цього року відбувся мій візит до США, зустріч із президентом США Дональдом Трампом, з міністром енергетики, з міністром торгівлі, державним секретарем, який після цього відвідав Україну, — заявив Порошенко. — Ось і нині, для спільного святкування 26-ї річниці Незалежності України до нас у Київ прибудуть міністри оборони наших країн-партнерів, зокрема й міністр оборони США. Джеймс Меттіс — великий друг України. Впевнений, що ці переговори матимуть надзвичайно важливе значення для зміцнення обороноздатності нашої держави, бо в лиху годину пізнаються справжні друзі». 

Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»