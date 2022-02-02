В урочистому засіданні VII сесії Верховної Ради IX скликання взяли участь керівництво парламенту, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, глави дипломатичних представництв іноземних держав і керівники міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Заклик до єдності

Із трибуни виступив Президент Володимир Зеленський. Він звернувся до представників трьох гілок влади й суспільства із закликом до єдності: «Єдність усіх, завжди й у всьому. Насамперед у сприйнятті нашого сьогодення, а головне — нашого майбутнього: майбутнього нашої держави, майбутнього наших поколінь».

У боротьбі за життя та здоров’я єдність продемонстрували 15 мільйонів громадян, які отримали два щеплення. Як наслідок — легший перебіг хвороби, менше госпіталізованих і померлих.

Єдність влади під час ухвалення бюджету — це вдвічі більша зарплата для медиків. Єдність влади — це нормальне проходження нових хвиль коронавірусу, достатнє забезпечення ліжками, киснем, мільярди гривень «єПідтримки» й мільйони громадян, які нею скористалися, вважає Президент. Єдність потрібна як у справах, так і в публічних заявах — в інформаційному полі.

«Наша економіка стабілізується, у фінансовій системі все під контролем, надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів. Гривня почувається краще — зміцнилася на 30 копійок, поступово повертаємося до стабільного та запланованого курсу», — розповів глава держави.

Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках спостерігається позитивна динаміка щодо українських облігацій. «Їхні котирування повертаються на попередній рівень, тож фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом», — сказав Президент.

Золотовалютні резерви залишаються на рекордному рівні, що захищає курс національної валюти від різких коливань і зміцнює економічний імунітет. Лунають сигнали про готовність до надання фінансової підтримки Україні з боку міжнародних партнерів. За них він подякував ЄС, США, Канаді.

У країні, запевнив він, достатні запаси газу та вугілля. Уперше за 30 років працюють усі енергоблоки АЕС, тож держава використовує весь потенціал атомної енергетики.

Із турботою про ЗСУ

У присутності народних депутатів Володимир Зеленський підписав указ «Про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби». Ним передбачено збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат, перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну контрактів, розроблення концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей, систему кар’єрного зростання офіцерів, збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

«Цей указ не тому, що скоро війна. Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир, мир в Україні», — сказав Президент.

Говорив він і про безпрецедентну дипломатичну підтримку України та обсяг військово-технічної допомоги, яку надають партнери, рекордні з 2014 року. Зовнішня підтримка єднає майже весь світ, а українці мають бути єдиними у внутрішній політиці.

Президент розповів про розмови з лідерами Європейської ради, Литви, Азербайджану, Франції та США, послами країн «Великої сімки», представниками ООН, НАТО, ЄС, МВФ, ОБСЄ. Загалом це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій. «Вони єдині щодо підтримки нашої держави», — заявив Володимир Зеленський.

Завдяки єдності вдалося розблокувати нормандський формат, що дало надію на деескалацію та мирне врегулювання на Донбасі. «Уперше з 2019 року всі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість щодо зустрічі лідерів «Нормандської четвірки», — зазначив глава держави.

На продовження спільної ініціативи із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою нещодавно в Києві відбулася зустріч міністрів двох держав, під час якої було досягнуто взаємовигідних домовленостей у галузях торгівлі, інвестицій, перевезень, транзиту товарів. А цього тижня до Києва прибудуть прем’єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Президент Туреччини.

«Така інтенсивність візитів — це серйозний чинник стабілізації. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами — всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку. Це дуже важливо, і ми за це вдячні», — наголосив глава держави.

Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі. Також готують підписання угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

«Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільша, безумовна та продовжує зберігатися. Військово-технічна допомога Україні з 2014 року найбільша, безцінна й продовжує надходити», — резюмував Володимир Зеленський.

Відкриваючи сесію, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив: Україні було приємно чути, що Росія не має і ніколи не мала наміру нападати на Україну, якби не те, що «Росія створила останню кризу своїм ультиматумом, якби не те, що з Кремля постійно лунають заклики про єдиний народ, якби не гібридна війна, яка триває в Україні вже вісім років, якби не тривало накопичування російських військ на кордоні нашої держави».

Хоч Росія своєю агресією хоче перешкодити євроінтеграційним і євроатлантичним прагненням України, наша країна впевнена у своїй єдності, згуртованості й незворотному виборі українського народу власної державності й цивілізаційного курсу.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»