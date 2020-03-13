Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на 4 та 11 квітня 2020 року. Відповідне рішення було ухвалено з урахуванням попередніх ухвал Кабінету Міністрів про запровадження з 12 березня 2020 року в Україні тритижневого карантину для всіх закладів освіти незалежно від форми власності та сфери управління. Під час карантину учням і студентам заборонено відвідувати заклади освіти, щоб запобігти поширенню в Україні коронавірусної інфекції COVID-19.
Пробне тестування з української мови і літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня — 11 квітня. Дати визначення підсумків буде відомо до 14 березня.
Учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами — їх потрібно буде видрукувати для участі в тестуванні, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Загалом усі дії влади спрямовано на те, щоб захистити українців від інфекційних хвороб. Це один із ключових пріоритетів нового керівництва Міністерства охорони здоров’я, про що очільник відомства Ілля Ємець заявив під час зустрічі з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, Центру з контролю та профілактики захворювань в США, агенції USAID і Світового банку.
«Упродовж багатьох років система епідемічного захисту України поступово руйнувалася. Нині, особливо на фоні протидії коронавірусній хворобі COVID-19, розуміємо, що ситуацію потрібно змінювати. Саме тому одним із ключових пріоритетів нового керівництва міністерства є відновлення зруйнованої системи санітарної епідеміологічної служби — щоб захистити українців від інфекційних хвороб», — цитує пресслужба МОЗ слова Іллі Ємця.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»