Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ»
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 00047728.
Банк отримувача: АБ «Укргазбанк», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26418000000003.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «СИЛА ПРАВА».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 33443242.
Банк отримувача: АТ «РВС БАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 339072.
Рахунок отримувача: 26414032584001.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «ПАТРІОТ».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 33443939.
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322313.
Рахунок отримувача: 26414010000003.