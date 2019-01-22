Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду
кандидата на пост Президента України
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Садового Андрія Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2506807652.
Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26409000000001.
Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду
кандидата на пост Президента України
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шевченка Ігоря Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2594213732.
Банк отримувача: КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» Подільське відділення № 1, м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322904.
Рахунок отримувача: 264013.