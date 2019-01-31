ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА
від 29 січня 2019 року м. Київ № 138
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Тарути Сергія Олексійовича
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА
від 29 січня 2019 року м. Київ № 138
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Тарути Сергія Олексійовича
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року
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