Центральна виборча комісія повідомляє
про відкриття накопичувальних рахунків виборчих фондів
кандидатів на пост Президента України
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Купрія Віталія Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2689516390.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26407056200494.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Капліна Сергія Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2920305237.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26402056200477.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Мураєва Євгенія Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2809504313.
Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26407000000003.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Бойка Юрія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2146608511.
Банк отримувача: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 300647.
Рахунок отримувача: 2640619588.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шевченка Олександра Леонідовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2603011116.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26406056200923.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Богомолець Ольги Вадимівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2418712862.
Банк отримувача: АТ «Райффайзен банк Аваль», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322904.
Рахунок отримувача: 264039.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Вілкула Олександра Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2717206035.
Банк отримувача: АТ «ПУМБ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 334851.
Рахунок отримувача: 2640312.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ляшка Олега Валерійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2663504078.
Банк отримувача: КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322904.
Рахунок отримувача: 2640511.