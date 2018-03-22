ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 20 березня 2018 року № 45
1. Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Зварич Роман Михайлович, 1953 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» під № 82.
ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 20 березня 2018 року № 46
1. Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Побочіх Михайло Олександрович, 1986 року народження, освіта вища, заступник начальника управління експлуатації інформаційних систем, АТ «Ощадбанк», проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, член Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», включений до виборчого списку Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» під № 81.