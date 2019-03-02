Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Литвиненко Юлії Леонідівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2807008285.
Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26404000000028.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гнапа Дмитра Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2847700219.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26402056200853.