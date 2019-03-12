Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Журавльова Василя Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2566210895.
Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26403000000029.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Тимошенка Юрія Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2237324756.
Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26403056200937.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ригованова Руслана Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2724014716.
Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26403056200498.