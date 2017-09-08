ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 15 жовтня 2017 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 15 жовтня 2017 року та перших виборів старост сіл, селищ
15 жовтня 2017 року
№
з/п
Назва громадської організації
Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
Вид місцевих виборів,
1
Громадська організація "ЛІГА ВИБОРЦІВ"
05.09.2017
Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад
2
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТРІУМВІРАТ"
05.09.2017
Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад