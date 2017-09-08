 ПЕРЕЛІК
 громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 15 жовтня 2017 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 15 жовтня 2017 року та перших виборів старост сіл, селищ
15 жовтня 2017 року 

з/п

Назва громадської організації

Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів

Вид місцевих виборів,
під час яких надано дозвіл
мати офіційних спостерігачів

1        

Громадська організація "ЛІГА ВИБОРЦІВ"

05.09.2017
№ 176

Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад
15 жовтня 2017 року,
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 15 жовтня 2017 року,
перші вибори старост сіл, селищ 15 жовтня 2017 року

2        

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТРІУМВІРАТ"

05.09.2017
№ 175

Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад
15 жовтня 2017 року,
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 15 жовтня 2017 року,
перші вибори старост сіл, селищ 15 жовтня 2017 року