ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 17 лютого 2017 року № 28
1. Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Бендюженко Федір Володимирович, 1982 року народження, освіта вища, начальник управління контролю за виконанням рішень, Державна виконавча служба України, проживає в місті Києві, член Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», включений до виборчого списку Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» під № 80.