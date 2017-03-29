ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під часперших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року, проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 30 квітня 2017 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 30 квітня 2017 року та перших виборів старост сіл, селищ 30 квітня 2017 року
Назва громадської організації
Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
Вид місцевих виборів,
під час яких надано дозвіл
мати офіційних спостерігачів
1
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА "ОПОРА"
17.03.2017
№ 47
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
30 квітня 2017 року
2
Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи"
17.03.2017
№ 46
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
30 квітня 2017 року, проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 30 квітня
2017 року, повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 30 квітня 2017 року та перші вибори старост сіл, селищ 30 квітня 2017 року
3
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодіжний спортивний рух"
24.03.2017
№ 54
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
30 квітня 2017 року
4
Громадська організація "Муніципально-правові ініціативи"
17.03.2017
№ 49
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
30 квітня 2017 року
5
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАДА З ЗАХИСТУ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ"
17.03.2017
№ 48
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
30 квітня 2017 року
6
Громадська організація "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ "СОВІСТЬ"
24.03.2017
№ 53
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
30 квітня 2017 року