Напередодні візиту Генерального секретаря НАТО Марка Рютте кремль порушив обіцянку утриматися від ударів по енергетиці та інфраструктурі

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої вони приділили ключову увагу посиленню української ППО. Глава держави наголосив, що росія знехтувала зусиллями американської сторони та порушила обіцянку утриматися від ударів по енергетиці та інфраструктурі на час зустрічей переговорних команд.

Безпека України і Європи взаємопов’язана

«Був рекордний російський удар — важкий удар, безумовно, — по застосуванню балістики. Антирекорд... Було 28 крилатих ракет, а також ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, можуть їх збити тільки системи «Петріот», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що удар росії порушує всі домовленості з американською стороною, тому він не може залишитися без наслідків.

«Усі бачать погоду — найбільш складні і холодні дні саме цієї зими зараз, і тому удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення і влаштувати блекаут, — це справжнє ставлення кремля до всього, що відбувається. Ми контактуватимемо з американською стороною щодо цього, і розраховую, що партнери теж не мовчатимуть про те, що відбувається», — зауважив глава держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили оперативне постачання ракет для систем «Петріот» і залучення нових країн­партнерів до програми PURL, що дає змогу купувати в Америки дефіцитні ракети для ППО.

«Проти балістики працюють найбільш ефективно «Петріоти». Це означає, що потрібно більше ракет для цих систем. Ще потрібно, щоб постачання було максимальним, оперативним. І я вдячний Марку Рютте за те, що він у цьому дуже сильно допомагає. Ми говорили про це, і я сподіваюся, що вдасться реалізувати все, про що домовилися», — зазначив Президент.

Ішлося також про отримання ліцензій у Європі для виробництва необхідних засобів захисту, зокрема ракет для американських систем ППО, і координацію зусиль із партнерами для збереження євроатлантичної співпраці.

«Те, що є зараз на складах у наших партнерів, має реально працювати на захист. Те, що ми можемо виробити разом, а це майже все, що потрібно й Європі, ми повинні виробляти максимально. Треба досягти такого рівня співпраці, у тому числі завдяки програмам, таким як SAFE. І, звісно, ми й надалі будемо координуватися для підтримання ефективних відносин із США», — сказав Володимир Зеленський.

Марк Рютте нагадав, що НАТО продовжує підтримувати Україну, і відзначив підтримку української оборонної промисловості за допомогою прямих інвестицій та проєктів спільного виробництва.

«НАТО стоїть пліч­о­пліч з Україною, підтримує її зараз і підтримуватиме в майбутньому, оскільки ми маємо спільні цінності. І ще й тому, що наша безпека взаємопов’язана. Ми підтримуємо ваш суверенітет, вашу безпеку й боротьбу за мир. Усі хочемо, щоб це був тривалий і справедливий мир і ви мали все необхідне, щоб захиститися й забезпечити цей мир на майбутнє», — наголосив Генеральний секретар НАТО.

Марк Рютте акцентував, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки та військову підтримку від партнерів.

Володимир Зеленський і Марк Рютте вшанували пам’ять полеглих українських воїнів. Глава держави та Генсек НАТО встановили лампадки й віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям біля Народного меморіалу національної пам’яті на Майдані Незалежності в Києві.

Партнерство заради відновлення

Надання допомоги від країн­членів НАТО для відновлення українського енергетичного сектору, посилення протиповітряної оборони України — головні питання двосторонньої зустрічі Прем’єр­міністра Юлії Свириденко та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Рада вітати Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Україні в час, коли країна переживає наслідки чергової масованої російської атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Вдячна Генеральному секретареві за рішучу підтримку України та засудження спроб росії використати зиму як зброю. Лише з початку цього року росія здійснила 217 атак на енергетичні об’єкти в Україні із застосуванням дронів та ракет різних типів», — наголосила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду повідомила, що під час зустрічі сторони обговорили термінову допомогу, яку можуть надати країни­члени НАТО для відновлення нашого енергетичного сектору, зокрема через механізм EADRCC — Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи.

«Обладнання від наших партнерів істотно допоможе відновити наші мережі та газову інфраструктуру, пошкоджені ворожими атаками», — зазначила Прем’єр­міністр.

Співрозмовники приділили увагу необхідності посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та ракетами для них, щоб захистити наших людей, міста та критичну інфраструктуру.

«Ініціатива PURL довела свою ефективність, і ми просимо наших союзників та партнерів розширити свої внески», — підкреслила Юлія Свириденко.

За її словами, Україна поглиблює співпрацю в межах Ініціативи НАТО з безпекової допомоги і підготовки для України (NSATU) та Спільного центру НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

«росія намагається зламати український опір терором. Досвід наших Сил оборони вже допомагає зміцнювати наших партнерів з НАТО та колективну безпеку континенту», — наголосила Юлія Свириденко.

Під час візиту до Києва Марк Рютте разом з першим віцепрем’єр­міністром — міністром енергетики Денисом Шмигалем відвідав одну зі столичних теплоелектроцентралей, яку цієї ночі атакувала росія.

«Ворог завдав ракетного удару по енергооб’єкту, який забезпечує теплом жителів міста. Це цивільний об’єкт, а обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C. Цьому злочину має бути дана належна оцінка», — наголосив Денис Шмигаль.

Разом з Генсеком НАТО та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вони оглянули пошкодження, яких завдав ворожий обстріл, і обговорили необхідність посилення захисту об’єктів, які забезпечують тепло­ та електропостачання.

«Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання цієї зброї, адже росія нарощує своє виробництво», — наголосив очільник Міненерго.

Також сторони обговорили співпрацю у протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. Спільна робота у цьому напрямі має важливе значення, адже росія продовжує вести гібридну війну й проти членів НАТО. Обмін досвідом з країнами­членами НАТО допоможе посилити захист критичної інфраструктури.

Оборонні пріоритети

Міністр оборони Михайло Федоров та Генеральний секретар НАТО взяли участь у спільній розмові з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Сторони узгодили головні пріоритети підтримки України. Зокрема, триває координація із країнами­партнерами щодо невідкладного отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, серед яких перехоплювачі для захисту українського неба. Окремо обговорили фінансування програми PURL. Україна розраховує на залучення додаткових внесків у межах цієї ініціативи протягом 2026 року для закупівлі критично важливого озброєння американського виробництва. Сторони обговорили можливість спрямування ресурсів із пакета підтримки Європейського Союзу загальним обсягом 90 млрд євро на пріоритетні оборонні потреби України. А ще вони відзначили, що 2025 рік став найпродуктивнішим для України з точки зору міжнародної підтримки — обсяг допомоги сягнув 45 млрд доларів. 2026 року партнери налаштовані забезпечити ще більший рівень підтримки.

Михайло Федоров подякував НАТО, Великій Британії та Німеччині за критично важливу допомогу Україні та лідерство у форматі «Рамштайн».

