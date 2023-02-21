Сміливий візит Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена до Києва, що постійно перебуває під загрозою ракетних обстрілів, напередодні річниці боротьби України з повномасштабною російською агресією став приємним сюрпризом для українців. Глава нашої держави Володимир Зеленський назвав цей неоголошений візит надзвичайно важливим проявом підтримки України.

Про свій візит до Києва Джозеф Байден у твіттері написав так: «Наближаємося до річниці жорстокого вторгнення росії в Україну, і я в Києві, щоб підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України». Він зауважив, що путін, який розпочав вторгнення рік тому, вважав, що Україна слабка. Утім очільник кремля помилився. Джозеф Байден додав, що за останній рік США створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку, і ця підтримка триватиме.

Осягнули значення демократії

Президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч. Як інформує Офіс Президента, Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену та всьому американському суспільству за те, що вони із самого початку розв’язаної росією повномасштабної війни разом з Україною.

«Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство, за двопартійну підтримку, за підтримку від Конгресу», — звернувся Володимир Зеленський до гостя.

Співрозмовники говорили про ситуацію на фронті, про те, як союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність, щоб країна стала ще сильнішою і перемогла.

Джозеф Байден заявив: критично важливо не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії.

Президент США зауважив, що радий знову відвідати Київ.

«Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії», — підкреслив він.

Наблизити спільну перемогу

Глава Української держави розповів на спільній пресконференції, що переговори з американським колегою були змістовними і важливими.

«Це була розмова, яка справді наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Можемо і маємо зробити так, щоб саме 2023-й став роком перемоги. Неспровокована і злочинна російська війна проти України, Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації рф та твердими гарантіями довготривалої безпеки і нашої держави, й усієї Європи, і всього світу. Саме зараз в Україні вирішується доля міжнародного порядку, заснованого на правилах», — цитує його слова Укрінформ.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Джозефом Байденом питання далекобійної та іншої зброї, яку ще можуть постачати в Україну і якої до цього не було.

«Наближається річниця нашої незламності, нашої боротьби. І дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном Президентом: моїм і нашої команди візитом у Вашингтон у грудні та візитом Президента США і його команди у Київ сьогодні. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою в посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій», — зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував США за рішення надати Україні танки «Абрамс», яке, за словами глави держави, заклало основу для танкової коаліції, й посилення української ППО системою Patriot.

Джозеф Байден на пресконференції заявив, що США наприкінці цього тижня оголосять додаткові санкції, які мають вразити російську машину війни, і США вже визначилися з наданням нового пакета військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. У ньому буде більше ракет до систем HIMARS, протитанкових ракетних комплексів JAVELIN, більше військової техніки та озброєння.

У контексті військової допомоги він додав: «Разом із союзниками ми зобов’язалися надати Україні 700 танків, тисячі військових автомобілів, тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів, більш як 50 артилерійських систем далекого радіусу дії, протикорабельних і систем ППО. І це без урахування пів мільярда доларів нового пакета військової допомоги. І це лише внесок від США».

Чіткі сигнали на болота

Володимир Зеленський прокоментував надання великого пакета оборонної допомоги США для України так: «Саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що в російських спроб реваншу не буде шансів, і ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору росії і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги».

Україна нині працює над створенням спецтрибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництва рф за скоєння злочину агресії проти України. Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.

На пресконференції Володимир Зеленський заявив, що альтернативи створенню спецтрибуналу немає.

«Це позиція України, ми підтримуватимемо цю позицію. Адже питання відновлення справедливості вкрай важливе для всіх, хто постраждав від російського терору, від розв’язаної рф війни та її агресії, і для Української держави загалом», — констатував він.

Президент подякував Джозефу Байдену за підтримку роботи України для відновлення справедливості. Глава нашої держави наголосив, що агресор має відповідати за агресію та відшкодувати всі збитки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці візит Джозефа Байдена назвав історичним і написав так: «Цей візит є перемогою українського народу і Президента Володимира Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота: вас ніхто не боїться!»