Глава держави насамперед зазначив, що українці пройшли через століття токсичної пропаганди того, що начебто в нас не може бути самостійного національного життя. Проте всі спроби стерти Україну та українців завершилися тим, що розсипалися якраз ворожі імперії, а наша держава живе і буде жити.
Це здобутий українцями результат
«Сьогодні ваш день, день мільйонів усіх, хто присвячує своє життя життю України. День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів, день, коли українці звертаються з молитвами, щоб Покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі. І це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат. Своя державність, своя культура, своя незалежність», — зазначив глава держави.
Він наголосив, що українці не вперше захищаються від росії.
«Але зараз найбільш далекобійно, найбільш ефективно, і саме зараз треба захиститись так, щоб наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будьяких загроз. І саме це зараз є нашою метою», — акцентував Президент.
Під час урочистостей Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, зокрема Героїв України, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори й стрічки почесних відзнак військовим частинам. Полеглих захисників та захисниць учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання.
За участі Президента вихованці військових ліцеїв склали клятву ліцеїста.
У День захисників і захисниць України Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися, і відзначив їх державними нагородами. Він вручив восьми захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Це військовослужбовці Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, 138 центру спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) і Десантноштурмових військ.
«Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні, з Україною, за те, що захищаєте й захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. І дякую вашим рідним та близьким», — сказав Володимир Зеленський.
Воїни зазнали поранень під час виконання завдань на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині. Серед них Володимир Ситнік, звільнений з російського полону 19 квітня. Він лікується після множинних травм і поранень.
Президент відзначив орденом Данила Галицького та медаллю «За військову службу Україні» бойових медиків, які лікують поранених військових, беруть участь в евакуації та надають медичну допомогу у прифронтових регіонах.
«Військові захищають усю Україну, а їх захищаєте ви. Дякую за те, що ви робите все, щоб зберегти життя кожного бійця, захисника та захисниці. Дякую за вашу службу», — зазначив глава держави.