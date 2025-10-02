Глава держави насамперед зазначив, що українці пройшли через століття токсичної пропаганди того, що начебто в нас не може бути самостійного національного життя. Проте всі спроби стерти Україну та українців завершилися тим, що розсипалися якраз ворожі імперії, а наша держава живе і буде жити.

Це здобутий українцями результат

«Сьогодні ваш день, день мільйонів усіх, хто присвячує своє життя життю України. День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів, день, коли українці звертаються з молитвами, щоб Покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі. І це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат. Своя державність, своя культура, своя незалежність», — зазначив глава держави.

Він наголосив, що українці не вперше захищаються від росії.

«Але зараз найбільш далекобійно, найбільш ефективно, і саме зараз треба захиститись так, щоб наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь­яких загроз. І саме це зараз є нашою метою», — акцентував Президент.

Під час урочистостей Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, зокрема Героїв України, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори й стрічки почесних відзнак військовим частинам. Полеглих захисників та захисниць учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання.

За участі Президента вихованці військових ліцеїв склали клятву ліцеїста.

У День захисників і захисниць України Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися, і відзначив їх державними нагородами. Він вручив восьми захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Це військовослужбовці Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, 138 центру спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) і Десантно­штурмових військ.

«Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні, з Україною, за те, що захищаєте й захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. І дякую вашим рідним та близьким», — сказав Володимир Зеленський.

Воїни зазнали поранень під час виконання завдань на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині. Серед них Володимир Ситнік, звільнений з російського полону 19 квітня. Він лікується після множинних травм і поранень.

Президент відзначив орденом Данила Галицького та медаллю «За військову службу Україні» бойових медиків, які лікують поранених військових, беруть участь в евакуації та надають медичну допомогу у прифронтових регіонах.

«Військові захищають усю Україну, а їх захищаєте ви. Дякую за те, що ви робите все, щоб зберегти життя кожного бійця, захисника та захисниці. Дякую за вашу службу», — зазначив глава держави.

Пишаємося нашими людьми

Президент України підписав указ про присвоєння почесної відзнаки «Місто­герой України» 16 містам у семи областях. В указі йдеться про відзначення подвигу, масового героізму та стіикості громадян, що їх вони виявили в захисті своіх міст під час відсічі зброиніи агресіі росіиськоі федераціі проти Украіни.

Відзнаку «Місто­герой України» отримали: Баштанка і Вознесенськ (Миколаївщина), Гуляйполе (Запорізька область), Дружківка, Костянтинівка і Краматорськ (Донеччина), Куп’янськ (Харківщина), Марганець і Нікополь (Дніпропетровська область), Оріхів (Запорізька область), Павлоград (Дніпропетровщина), Покровськ та Слов’янськ (Донецька область), Старокостянтинів (Хмельниччина), Суми і Тростянець (Сумщина).

Загалом уже 26 міст мають відзнаку міста­героя. Президент встановив почесну відзнаку «Місто­герой України» 6 березня 2022 року та присвоїв її Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону й Чернігову, а 24 березня 2022­го — Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.

«Напередодні я підписав укази про відзначення наших людей державними нагородами, і це понад 1600 українців та українок. Це різні люди, різні складові нашого захисту: Збройні сили України, Національна гвардія України, наші розвідки, Служба безпеки України, наші прикордонники, наша бойова Національна поліція України, наш зв’язок, наші рятувальники — і це справді героїчні працівники й працівниці ДСНС України, які завжди на захисті життя. Дякую всім вам і кожному!

Від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення вже майже 124 тисячі наших людей відзначені державними нагородами саме за захист, саме за оборону нашої держави та людей. Це лише частина подвигу українського народу. Ми пишаємося нашими людьми.

Я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну! І пам’ятаємо, якою ціною дається цей захист. Ми пам’ятаємо кожне життя, кожне ім’я. Я прошу зараз ушанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх наших героїв різних часів, які билися заради України, зміцнювали нашу Україну, працювали заради неї і віддали своє життя, щоб Україна жила», — наголосив Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників і захисниць України.