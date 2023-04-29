Факти депортації російською владою дітей з України та їхня насильницька русифікація є елементами злочину геноциду. Дітей слід невідкладно повернути їхнім рідним, а осіб, які скоїли ці злочини, — притягнути до відповідальності. Про це йдеться в резолюції ПАРЄ, ухваленій у Страсбурзі.

ПАРЄ закликала держави-учасниці Римського статуту виконати ордер на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд щодо російського президента путіна та уповноваженої із прав дитини рф марії львової-бєлової.

Резолюцію було ухвалено фактично одностайно. Її підтримали 87 депутатів. Проти проголосувала депутатка від групи консерваторів з Норвегії Лінда Гофштад-Геллеланд, а німецький депутат від групи консерваторів Гарольд Вейель утримався.

Доля тисяч невідома

У документі ПАРЄ зазначено, що практика депортації українських дітей з дитбудинків та спецінтернатів, розміщених на окупованих територіях Донбасу, до росії розпочалася ще до повномасштабного вторгнення рф. Але після 24 лютого 2022 року процес значно активізувався. На сьогодні складно визначити справжні масштаби насильницьких переміщень, кількість вивезених українських дітей та місця їхнього перебування в росії. Проте дані з різних джерел свідчать, що жертвами депортації стали багато тисяч українців, а ціна й наслідки цього злочину для сьогодення та майбутнього величезні.

Резолюція посилається на інформацію, що надав український уряд, згідно з якою, на середину квітня цього року з України до рф було вивезено 19 384 дитини, лише 361 вдалося повернути додому. «Тож доля та місце перебування ще тисяч дітей та мирних жителів залишається невідомою», — йдеться у документі.

росія зумисне створює нестерпні для мирних жителів умови, щоб виправдати «евакуацію», і не пропонує їм іншого вибору, крім як виїхати до рф, на окуповані території чи в білорусь. Там їх піддають незаконній «фільтрації або й тортурам та жорстокому поводженню», йдеться в документі. Багато вивезених з України дітей незаконно передають у прийомні сім’ї, поміщають у дитячі будинки або застосовують до них прийоми русифікації.

лукашенко також причетний

ПАРЄ зазначає, що організованість і злагодженість, з якою російські окупаційні сили проводять депортацію, «дають змогу зробити висновок: ці злочини не випадкові. Вони вказують на намір знищити Україну й українську ідентичність, а також культурні та мовні особливості її народу. Насильницькі переміщення, незаконні депортації та перевиховання дітей, які особливо вразливі й потребують захисту, огидні у своїй меті знищити всі їхні зв’язки з українською ідентичністю».

Асамблея закликала міжнародне співтовариство послідовно засуджувати ці злочини рф, а також забезпечити, щоб причетних до їх скоєння притягнути до відповідальності. Серед осіб, яких, крім путіна та львової-бєлової, звинувачують у причетності до депортації українських дітей, резолюція називає «прем’єр-міністра рф, міністрів освіти та охорони здоров’я, уповноважену з прав людини та першого заступника керівника апарату президента росії, на регіональному рівні — губернаторів краснодарського, магаданського, камчатського країв, глав татарстану та республіки адигея». Під час обговорення резолюції було ухвалено поправку, якою у список причетних до депортації внесено правителя білорусі олександра лукашенка.

росія створила механізм викрадення дітей

Дебати, які передували голосуванню за резолюцію, відкрила перша леді України Олена Зеленська, яка звернулася до депутатів ПАРЄ через відеозв’язок з емоційною промовою. Вона переповіла три трагічні історії родин з Маріуполя, дітей з яких силоміць розлучили з батьками та рідними і вивезли до росії. Їхній порятунок став можливим завдяки зусиллям багатьох людей і бажанню рідних знайти і повернути дітей.

«Ці історії мають щасливий кінець. І нині в нас 361 така історія. Але є цифри, що вражають, — понад 19 тисяч. Це діти, які все ще перебувають у російському полоні. І це лише ті дані, які нам вдалося підтвердити», — сказала Олена Зеленська, наголосивши, що місце перебування багатьох вивезених українських дітей досі не відоме.

Україні потрібна вся можлива допомога, щоб їх урятувати. Крім того, злочин незаконної депортації українських дітей потребує покарання. За словами Олени Зеленської, Міжнародний кримінальний суд назвав лише двох підозрюваних, хоч «насправді їх тисячі, бо це не випадковий злочин, а цілий спеціально створений механізм», спрямований на викрадення українських дітей.

Не повторювати помилок історії

Тема дебатів не залишила байдужих у сесійні залі. Багато промовців згадували про своїх дітей і родини, наголошуючи, що злочин проти беззахисної дитини — вершина підступності.

«Місце дитини — вдома з рідними, а не в чужій країні чи чужій сім’ї. Це основа людського життя. Хто її руйнує, той порушує підвалини людської гідності», — заявив фінський депутат від групи соціалістів Кіммо Кільюнен.

Його колега із фракції ісландська депутат Сунна Еварсдроттір заявила, що викрадення дітей — компонент злочину геноциду, «і природа цього злочину покладає відповідальність на всіх нас». Вона закликала почати негайне створення міжнародного механізму, який сприятиме пошуку і поверненню додому депортованих в росію українських дітей. «Ми повинні запобігти геноциду і не повторювати помилок історії. Маємо робити все, щоб зупинити цей жахливий злочин проти українців якомога швидше», — сказала політик.

Учасники дебатів наголошували, що робота над пошуком і поверненням дітей в Україну складна і чутлива. «Тому дуже важливо, щоб міжнародна спільнота працювала згуртовано на політичному й дипломатичному рівнях. А наші уряди повинні фінансово підтримати правозахисників та неурядові організації, які займаються поверненням дітей», — заявила іспанська депутат від Європейської народної партії Сандра Зампа.

РЕАКЦІЯ

Президент України Володимир Зеленський:

«Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі: на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалено резолюцію, яка визнає, що депортація росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання цього факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об’єднує держави нашого континенту.

Це рішення істотно допоможе нашій глобальній роботі щодо притягнення росії, держави-терориста, та її посадовців разом з керівником до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України».