Депутат Європарламенту, член Комітету з питань парламентського співробітництва між Україною та ЄС Ребекка Гармс підтримує Україну з часів Євромайдану. Вона послідовно обстоює інтереси Української держави перед європейською спільнотою і не припиняє боротися за реформи всередині країни. «Крим Інформ» поцікавився думкою відомого політика: як сприймають ситуацію з українським півостровом у Європі зараз, через чотири роки після анексії Криму Росією?

— Наскільки гостро питання Криму стоїть сьогодні на порядку денному в Європі та світі?

— Вважаю, недостатньо гостро. У нас у Раді Європи відбувся обмін інформацією з уповноваженим з прав людини Нільсом Мужнієксом щодо ситуації з правами людини в усіх регіонах із замороженими конфліктами, які межують з Європейським Союзом, і в країнах-партнерах. На загальну думку, Крим викликає найбільшу тривогу з-поміж усіх окупованих територій. А це означає, що міжнародне співтовариство повинне долучатися до цього питання набагато активніше.

— В Україні часто можна почути думку, що реакція міжнародної спільноти на воєнний конфлікт із Росією могла б бути сильнішою. Ви вважаєте, санкції — це все, що може зробити міжнародне співтовариство?

— Військового втручання в цей конфлікт не буде. Продовжить працювати режим санкцій. Час від часу в деяких урядах в ЄС дискутують, чи потрібні санкції. Але більшість висловлюються за їх збереження. І з огляду на негативні тенденції економічного розвитку в Росії бачимо, що санкції працюють. Тобто вони діють так, як ми б хотіли. Можуть виникати сумніви щодо того, чи дипломатія докладає достатньо зусиль. І тут я погоджуся. Думаю, недостатньо. Переговори щодо Донбасу мають сумнівні результати. Крим також має посідати набагато більше місця в переговорах. Гуманітарній ситуації, проблемам з правами людини в Криму треба приділяти стільки ж уваги, скільки й іншим конфліктам.

— Як довго, на вашу думку, європейська спільнота продовжуватиме санкції?

— Санкції мають діяти, поки триває окупація Криму. Щодо санкцій, пов’язаних з Донеччиною, я також поки що не бачу ніяких передумов для їх ослаблення.

— Ви вважаєте, український уряд робить все, від нього залежне, щоб звільнити Крим від окупації?

— Чесно кажучи, не бачу, які конкретно кроки може зробити український уряд, щоб звільнити Крим від цієї окупації. Думаю, рішення міжнародного співтовариства про введення санкцій проти Росії правильне, і його не слід змінювати. Це свого роду гарантія, що може дати результати в майбутньому. Крім того, я вважаю дуже важливим, щоб Захід і надалі не визнавав анексію Криму і продовжував вважати Крим окупованим. Є термін «тимчасово окупована територія України». Для когось це може звучати як технічне формулювання, але для мене було дуже важливим побачити це формулювання в резолюції одного з комітетів Організації Об’єднаних Націй.

— Чи може Україна зробити більше в ситуації, що склалася, щоб прискорити вирішення питання щодо Криму?

— Не дозволяйте забувати про це. Найкращий шлях — продовжувати працювати й постійно інформувати світову спільноту про перебіг подій. Не дозволяти людям звикнути до думки, що ситуація, яка склалася, — це щось нормальне або природне. Хоч би як деякі росіяни хотіли змусити нас у це повірити.

Я від самого початку була серед тих, хто рішуче став на бік українців у війні з Росією. Я проти окупації та анексії. Але я завжди була переконана, що врегулювати цей конфлікт у військовий спосіб не вийде. Україна може виграти у цій війні лише шляхом реформування власної країни. Процес реформ — також дієва зброя для перемоги над Путіним.

Крим Інформ