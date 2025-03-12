За словами Прем’єра, 1500 родин ВПО вже отримали компенсації за житлові сертифікати

Відкриваючи вчора чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1500 родин ВПО отримали компенсації за втрачене житло через житлові сертифікати за програмою «єВідновлення».

«Наша мета — допомогтО облаштуватися в нових громадах та закрити всі базові потреби. На першому місці — житло для наших людей», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що в Україні чинні державні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, почала діяти програма «єОселя» з можливістю купівлі житла через сертифікат «єВідновлення», і перші українці вже стали власниками нерухомості за цим механізмом. Крім того, держава надає субсидії на оплату оренди житла для ВПО. Здійснюють виплати і на проживання для ВПО. За словами Прем’єр-міністра, їх отримують майже 1,2 мільйона людей, яким уряд від початку року перерахував понад 5,3 мільярда гривень.

Роумінг посилить зв’язок з батьківщиною

Кабінет Міністрів 11 березня ухвалив рішення, необхідне для набуття роумінгового безвізу України з Європейським Союзом. Про це повідомив Прем’єр-міністр.

«Це посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною, рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу», — наголосив глава уряду.

Денис Шмигаль зазначив, що в межах секторальної інтеграції ключові так звані безвізи з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Триває робота над отриманням промислового безвізу. Він наголосив, що Україна щодня підтверджує свій вибір та прагне захистити й гарантувати безпечне майбутнє для спільного європейського дому.

«Максимально швидко пройшли шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. Далі рухатимемося так само активно», — зазначив Прем’єр-міністр і подякував Європейській комісії за підтримку доступу України до єдиного ринку ЄС, що стане частиною безпекових рішень у найближчому майбутньому.

Гуманітарне розмінування триває

Мета уряду — якнайшвидше провести гуманітарне розмінування та очистити забруднені вибухонебезпечними предметами території. Про це повідомив Прем’єр-міністр на засіданні Кабінету Міністрів 11 березня. За його словами, на сьогодні 139 тисяч квадратних кілометрів (або 23%) території України залишаються потенційно замінованими.

«Очистити Україну від мінного сміття якнайшвидше — стратегічна ціль. Над цим працюють 84 сертифіковані оператори. Задіяно 225 розмінувальних машин, частину техніки вироблено в Україні. Надалі нарощуватимемо цей потенціал», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вже виплачено понад 529 мільйонів гривень компенсацій аграріям за послуги приватних операторів для розмінування.

«Робота за цією програмою триває, маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на нинішній рік передбачили для цього 3 мільярди гривень», — повідомив Прем’єр.

Він наголосив на успішному партнерстві коаліції розмінування, куди входять приблизно пів сотні країн, зокрема, США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція.

«Спільними зусиллями повернемо землю в обробіток, а людям гарантуємо безпеку», — висловив переконання глава уряду.

Він наголосив, що у фокусі уряду й відновлення медичної інфраструктури. Згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в цій царині на найближчі десять років становлять 19,4 мільярда доларів.

«Ми проводимо швидку відбудову лікарень та амбулаторій, а також модернізуємо медичні заклади», — нагадав Прем’єр.

Він повідомив, що Кабінет Міністрів своїм розпорядженням перерозподілив приблизно 6,3 млн грн на відбудову Охматдиту. Ідеться про проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні.

«Загалом відновлення Охматдиту — урядовий пріоритет на цей рік, і ми послідовно над цим працюватимемо», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ