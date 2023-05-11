Відучора всі громадяни, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтовано, можуть скористатися послугою «єВідновлення» для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Ідеться передусім про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Розроблений спільно з Мінцифрою, USAID / UK aid проєктом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» та Світовим банком механізм дає початок масштабній відбудові житлової інфраструктури. За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисячі багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

«У межах «єВідновлення» сконцентруємося на відновленні житлових будинків, які мають незначні пошкодження. Щоб це можна було зробити якнайшвидше, послугу «єВідновлення» максимально цифровізували та спростили для громадян. Подати заявку на допомогу можна в «Дії» в кілька кліків і вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги.

Закликаю органи місцевого самоврядування не зволікати зі створенням таких комісій та якнайшвидше підключитися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та вносити відповідну інформацію.

У найближчих планах — запровадження механізму компенсацій за зруйноване житло, передбаченого законом №2923. Очікуємо, що до кінця цього року тисячі українців зможуть придбати нове житло», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Хто зможе скористатися послугою?

Усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Пріоритет надаватимуть:

учасникам бойових дій

людям з інвалідністю внаслідок війни

ветеранам війни

членам сімей загиблих військових

мобілізованим

багатодітним родинам

людям з інвалідністю І та ІІ груп

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу

опікунам/піклувальникам

прийомним батькам та патронатним вихователям

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Важливо. Громадяни, які вже відремонтували своє житло, не можуть претендувати на державну допомогу. Триває робота над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Тож потрібно зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації у ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, щоб у майбутньому претендувати на частину репарацій росії.

Як отримати компенсацію?

Спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подано. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна в банківському застосунку та у відділенні банку. До «єВідновлення» підключено такі банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до «єВідновлення».

Після цього слід подати заяву на компенсацію в «Дії». Після подання заявки спеціальна комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яку буде нараховано.

Важливо. Розрахунок суми допомоги здійснюватиметься на основі ухваленого урядом чек-листа. Він, як і сам порядок надання допомоги, доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381-2023-п#Text

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не може перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку «єВідновлення».

Як можна використати допомогу?

Кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування.

Відповідний порядок компенсації розробило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах і Світовим банком.

Усю необхідну інформацію про програму «єВідновлення» публікуватимуть на сайті програми https://erecovery.diia.gov.ua/, а також на офіційному сайті Міністерства відновлення та в соцмережах.

Додаткові запитання щодо «єВідновлення» можна поставити, звернувшись на урядову гарячу лінію 1545, а також до команди підтримки «Дії».

ДОВІДКА «УК».

21 квітня Кабінет Міністрів постановою №381 ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна з допомогою електронної послуги «єВідновлення».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»