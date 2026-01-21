Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування пунктів незламності для посилення підтримки громадян в умовах морозів, відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів та послаблення комендантської години. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«У людей має бути постійна змога отримати допомогу, зігрітися і зарядитися — навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів», — зазначила Юлія Свириденко.
Згідно з ухваленими змінами, в Україні запроваджується мережа опорних пунктів незламності. Такі пункти зможуть працювати понад 48 годин безперервно, матимуть необхідні запаси води та електроенергії, стабільний зв’язок, а за потреби — облаштовані спальні місця.
Опорні пункти розгортатимуть з урахуванням кількості населення у громадах. У разі необхідності кількість спальних місць у них можуть збільшити.
На 19 січня у всій країні в постійному режимі працює 10 676 пунктів незламності. З початку січня ними скористалися 130 тисяч людей. Ще майже 3 тисячі пунктів перебувають у готовності до відкриття в разі потреби.
Уряд працює над тим, щоб держава залишалася стійкою, а громадяни — з підтримкою попри надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі. Про це заявила Прем’єрміністр Юлія Свириденко за підсумками наради із профільними міністрами.
На зустрічі обговорили поточний стан інфраструктури та визначили конкретні кроки, які роблять для забезпечення роботи соціальної сфери. Головне завдання — не допустити зупинки жодного медичного закладу через перебої з енергопостачанням. МОЗ разом з ОВА забезпечують безперебійну автономну роботу лікарень. Усі вони мають альтернативні джерела живлення, передусім генератори. Держава додатково надає резерви генераторів і пального там, де потрібно найбільше.
Окремо на контролі забезпечення ліками. Лікарні й аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на лікарські засоби посилено.
Безпека дітей залишається пріоритетом. Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого.
Прем’єрміністр доручила Міністерству освіти і науки забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул.
Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. У Києві відкрито 284 такі класи — там тепло, є світло і можливість безпечно провести день.
Особливу увагу приділяють маломобільним людям та одиноким пенсіонерам. Очільниця уряду дала термінове доручення Мінсоцполітики та ОВА перевірити, хто з маломобільних людей і одиноких пенсіонерів потребує додаткової допомоги через холод у домівках. Особливий фокус — Київ. Держава забезпечує необхідні ресурси, але розраховуємо на активну роботу місцевої влади.
Уряд тримає на окремому контролі соціальні установи.
«Доручила провести додаткову перевірку всіх соціальних закладів: центрів для ВПО, дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання. Усі вони мають бути з електроенергією, пальним для генераторів і гарячим харчуванням», — наголосила Юлія Свириденко.
Для забезпечення людей гарячою їжею ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби.
«Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема у столиці», — повідомила Прем’єрміністр.