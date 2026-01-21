Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування пунктів незламності для посилення підтримки громадян в умовах морозів, відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів та послаблення комендантської години. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«У людей має бути постійна змога отримати допомогу, зігрітися і зарядитися — навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів», — зазначила Юлія Свириденко.

Згідно з ухваленими змінами, в Україні запроваджується мережа опорних пунктів незламності. Такі пункти зможуть працювати понад 48 годин безперервно, матимуть необхідні запаси води та електроенергії, стабільний зв’язок, а за потреби — облаштовані спальні місця.

Опорні пункти розгортатимуть з урахуванням кількості населення у громадах. У разі необхідності кількість спальних місць у них можуть збільшити.

На 19 січня у всій країні в постійному режимі працює 10 676 пунктів незламності. З початку січня ними скористалися 130 тисяч людей. Ще майже 3 тисячі пунктів перебувають у готовності до відкриття в разі потреби.

Уряд працює над тим, щоб держава залишалася стійкою, а громадяни — з підтримкою попри надзвичайну ситуацію в енергетичному секторі. Про це заявила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко за підсумками наради із профільними міністрами.

На зустрічі обговорили поточний стан інфраструктури та визначили конкретні кроки, які роблять для забезпечення роботи соціальної сфери. Головне завдання — не допустити зупинки жодного медичного закладу через перебої з енергопостачанням. МОЗ разом з ОВА забезпечують безперебійну автономну роботу лікарень. Усі вони мають альтернативні джерела живлення, передусім генератори. Держава додатково надає резерви генераторів і пального там, де потрібно найбільше.

Окремо на контролі забезпечення ліками. Лікарні й аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на лікарські засоби посилено.

Безпека дітей залишається пріоритетом. Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого.

Прем’єр­міністр доручила Міністерству освіти і науки забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул.

Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. У Києві відкрито 284 такі класи — там тепло, є світло і можливість безпечно провести день.

Особливу увагу приділяють маломобільним людям та одиноким пенсіонерам. Очільниця уряду дала термінове доручення Мінсоцполітики та ОВА перевірити, хто з маломобільних людей і одиноких пенсіонерів потребує додаткової допомоги через холод у домівках. Особливий фокус — Київ. Держава забезпечує необхідні ресурси, але розраховуємо на активну роботу місцевої влади.

Уряд тримає на окремому контролі соціальні установи.

«Доручила провести додаткову перевірку всіх соціальних закладів: центрів для ВПО, дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання. Усі вони мають бути з електроенергією, пальним для генераторів і гарячим харчуванням», — наголосила Юлія Свириденко.

Для забезпечення людей гарячою їжею ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби.

«Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема у столиці», — повідомила Прем’єр­міністр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ