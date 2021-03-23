На 22 березня до «червоної» карантинної зони входило вже вісім регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Із приводу посилення карантину в окремих регіонах у відеозверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що такі заходи не можна запроваджувати у форматі «заборони є, підтримки нема».

Консолідація зусиль

«У січні цього року паралельно із запровадженням локдауну в Україні уряд підготував широкий комплекс підтримки: пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація з часткового безробіття, податкові канікули й інші стимули. Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мала б подумати місцева влада. І разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки в регіоні тих категорій громадян і бізнесу, які постраждають через обмеження так званої червоної зони», — цитує слова глави держави його Офіс.

Президент наголосив, що чекає від місцевої влади відповідних пропозицій, аби вже цього тижня розглянути й затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при Президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть сто відсотків, збільшивши суми підтримки людей та бізнесу вдвічі.

«Щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне швидким, воно має відбуватися завдяки порталу й додатку «Дія», які вже успішно показали себе на національному рівні в січні цього року», — акцентував Президент.

Він попросив парламентаріїв бути готовими за максимально короткі терміни ухвалити всі зміни, необхідні для втілення пропозицій місцевих влад та уряду. Глава держави закликав усіх представників влади будь-якого рівня діяти разом, а громадян — бути пильними, дотримуватися заходів безпеки, щоб уберегти себе, близьких та Україну.

Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. Як повідомив у Telegram-каналі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з міністрами вже обговорено механізми виплат компенсації підприємцям.

«Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження «червоного» рівня епіднебезпеки в їхньому населеному пункті», — поінформував він.

Санкційний список

Президент Володимир Зеленський говорив у відеозверненні про рішення РНБО. «Продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильнішими за інтереси держави та народу України, а його власні кишені важливіші від державної казни. На основі пропозицій, внесених СБУ, застосовано персональні економічні санкції, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій та транзиту ресурсів, анулювання та зупинка ліцензій і спецдозволів на користування та видобуток надр України щодо 19 компаній. Які, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків. І які, на думку спецслужб, імовірно, пов’язані з громадянином держави-агресора. Згідно з Конституцією, надра є власністю всього народу України», — констатував він.

Президент підкреслив, що триває робота над економічним паспортом українця. За ним усі діти, народжені в Україні, до настання 18 років зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр, що накопичуватимуться на їхньому персональному депозитному рахунку в банку, і після досягнення повноліття їх можна витрачати на здобуття вищої освіти в Україні.

На засіданні РНБО підтримала пропозиції уряду та СБУ про застосування персональних санкцій, зокрема блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення всіх державних нагород щодо 27 осіб. Президент очікує та підтримує запровадження санкцій стосовно окремих осіб з боку Європи, США, інших міжнародних партнерів.

«У списку є пан Янукович. Суд визнав його винним у вчиненні держзради. Щодо всіх його указів за часи перебування на посаді Президента буде проведено аудит і аналіз на предмет наявності у них рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України», — повідомив глава держави.

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