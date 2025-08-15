За дорученням Президента уряд ухвалив перший пакет рішень, спрямованих на підтримку прифронтових територій

Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, йдеться про розроблення комплексної програми, яка охопить 238 громад у десяти областях. У зоні чинності програми проживають 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн належать до вразливих груп населення. «За кожною цифрою — люди, яким держава має допомогти», — наголосила Юлія Свириденко.

В основу програми закладено п’ять ключових пріоритетів.

1. Доступне житло. За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік. Додатково надають 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов’язаних з оформленням іпотеки.

2. Безпека. Посилення захисту громад та критичної інфраструктури. Будівництво укриттів і захисних споруд у школах і дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

3. Підтримка людей. Передбачено 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству, компенсують 100 кВт електроенергії на людину щомісяця, а оплату суспільно корисних робіт збільшено на 33%.

4. Підтримка бізнесу. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачено гранти на сади і теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

5. Охорона здоров’я. Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Уряд працює над другим пакетом підтримки прифронтових регіонів. Як зазначила Прем’єр-міністр, він значно розширить можливості для життя та роботи у прифронтових громадах.

«Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат і пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», — наголосила Юлія Свириденко.

Уряд затвердив порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 2025 рік. Основна мета фонду — підтримка регіонів і територіальних громад у розвитку інфраструктури, підвищенні якості послуг та розширенні можливостей для жителів.

На цей рік у держбюджеті для ДФРР передбачено 1 мільярд гривень. Гроші підуть на проєкти з єдиного проєктного портфеля (ЄПП) здійснення публічних інвестицій, який затвердила Стратегічна інвестиційна рада в межах перехідної моделі реформи публічних інвестицій. Податися на фінансування зможуть громади, розташовані не на території активних бойових дій. Розглядатимуть проєкти, внесені до ЄПП. Подання заявок здійснюватиметься через екосистему DREAM.

Кабінет Міністрів також схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Вони передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.

Основні зміни:

бронювання до 100% військовозобов’язаних передбачено для працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій, щодо яких не встановлено дату завершення бойових дій; ці території внесено до відповідного переліку Мінрозвитку;

зміну ліміту бронювання здійснюватиме через портал «Дія» державний орган, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласних військових адміністрацій за місцем фактичної діяльності підприємства.

«Це рішення дає змогу підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики і дає змогу підприємствам продовжувати діяльність навіть під час активних бойових дій», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Безоплатне харчування школярам

На засіданні 13 серпня вдосконалено умови оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема, уряд передбачив розмір оплати праці не менш як 25 000 грн, яка містить обов’язкову виплату надбавок та премій.

«Забезпечення гідної та конкурентної оплати праці — серед ключових пріоритетів міністерства, тому ми постійно вдосконалюємо законодавство в цій сфері. Сьогоднішня постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату не менш як 25000 гривень. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов’язково враховувати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час», — зазначила заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

Зокрема, нова редакція постанови № 868 передбачає, що мінімальний розмір оплати праці фахівця за виконану в повному обсязі місячну (годинну) норму праці має становити не менш як 25 000 грн залежно від кваліфікаційної категорії (така сума передбачена для фахівців без категорії, а обсяг оплати праці фахівців І—ІІ категорій та провідних спеціалістів буде вищим за встановлений мінімум).

Фахівцям за фактично відпрацьований час виплачуватимуть надбавки: за особливий характер праці — обсягом до 50 відсотків посадового окладу; за складність, напруженість у роботі — обсягом до 50 відсотків посадового окладу.

Кабінет Міністрів України також ухвалив постанову, яка дасть змогу з вересня 2025 року забезпечити повноцінним якісним та безоплатним харчуванням учнів початкової, базової та профільної середньої школи. Відповідно до рішення, з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом) буде спрямовано 779,8 млн грн. Ці кошти підуть на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів у всій країні, а також для організації харчування школярів 5—11 класів у закладах загальної середньої освіти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку

громад та територій

Міністерство економіки,

довкілля та сільського господарства

Міністерство освіти і науки