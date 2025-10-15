Знавіснілий ворог почав нову хвилю повітряного терору проти українських міст і цивільної інфраструктури, тому Україна потребує посилення ППО. Про це заявив Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників поважного зібрання, в якому узяли участь делегації майже 50 країн, зокрема Європи, всього Альянсу та Близького Сходу.

Глава держави наголосив, що українські воїни стримали чергову хвилю російських атак на Сумщині та Донеччині. Хоч улітку росія запевняла США та інші країни, що до жовтня-листопада її війська захоплять весь Донбас, українські захисники просуваються вперед. Це стало можливим зокрема завдяки збільшенню власного виробництва зброї, адже понад 40 відсотків зброї на фронті виготовлено в Україні.

«Щоб приховати свої невдачі на землі, росія почала черговий повітряний терор проти України, проти наших міст і цивільної інфраструктури. Їхньою головною мішенню є наша енергетика. Щодня, щоночі російські ракети й дрони б’ють по електростанціях і лініях електропередач. Це жорстокий напад на нормальне життя. І це небезпечно», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що для захисту від російських атак потрібні сучасні системи ППО й ракети до них. За словами глави держави, Україна виробляє дрони-перехоплювачі для «шахедів», є мобільні ударні групи й літаки, але росіяни завдають комбінованих ударів із застосуванням великої кількості крилатих і балістичних ракет.

«путін сподівається використати цей терор напередодні зими, щоб зламати наш опір. Ми маємо не допустити цього. Тому я закликаю вас обстоювати у ваших парламентах та урядах необхідність постачання сильніших систем ППО і необхідних нам ракет. І рішення потрібні вже найближчими тижнями — і щодо систем, і щодо ракет», — наголосив він.

Глава держави зазначив, що на вихідних двічі розмовляв із Президентом США Дональдом Трампом зокрема про системи Patriot, ракети Tomahawk, енергетичне обладнання та необхідність відмови партнерів від купівлі російської нафти. Також ішлося про ініціативу PURL, яка допомагає Україні купувати американську зброю, серед іншого ракети для Patriot.

«Важливо, щоб обіцяні внески надходили й використовувалися швидко, адже вони рятують життя. Деякі кошти ще не надійшли. І ми сподіваємося, що інші члени Альянсу приєднаються до програми PURL. Це допоможе. Повітряний терор — це останній хід путіна. Ми маємо його зупинити і не допустити його перемоги на землі й у небі. Тоді стане можливою справжня дипломатія», — зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що війна на Близькому Сході нарешті завершується — після стількох жертв. Водночас найбільшим джерелом глобальної нестабільності залишається війна росії в Європі.

«І від усіх вас залежить, чи закінчиться й ця війна теж. путіна можна примусити до миру — так само, як і будь-якого іншого терориста», — акцентував глава держави.

Президент закликав посилювати санкції проти росії, які обмежують її військову машину, і тиснути на тих, хто продовжує постачати критичні компоненти для російських дронів і ракет. Україна готова надати всі факти й поділитися будь-якою інформацією.

«Закликаю вас не послаблювати санкції проти росії, а посилювати їх. Адже санкції обмежують можливості російської воєнної машини. Потрібен також тиск на тих, хто у ваших країнах продовжує постачати критичні компоненти для російських дронів і ракет. Жодна російська ракета чи дрон не полетить без деталей з інших країн. Це не лише Китай і Тайвань, бо деякі компоненти досі надходять з європейських країн, а також з інших країн світу, які все ще співпрацюють з російськими виробниками смерті. Наша команда може надати всі факти, і ми готові поділитися будь-якою необхідною інформацією. Просимо вас порушити це питання у ваших урядах. Зупинивши росію зараз, ви не лише допоможете нам захистити наші життя — ви допоможете собі. І тоді позбавите своїх лідерів необхідності робити те, що роблю я: звертатися до світу по допомогу, якщо російські дрони, ракети й солдати стануть загрозою для вас. росія має програти», — підсумував Володимир Зеленський.

Джерело:

Офіс Президента