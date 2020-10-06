Цифровізація робить державу прозорою. Це добре і для людей, і для бізнесу. Електронні послуги — це викорінення корупції зі сфери надання адмінпослуг.

Україна успішно переходить до цифрового світу, чесного та процвітаючого. І може вже ділитися власним досвідом у цій царині з іншими країнами.

«Коли ми більше року тому обіцяли державу у смартфоні, нам ніхто не вірив. Нині Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові водійські права, і першою, що має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн. Сьогодні, коли мобільним додатком «Дія» користується 5 мільйонів громадян, це вже точно початок нової реальності, де Україна буде цифровою, сучасною, комфортною для людей. Цей рух не зупинити. Цей шлях незворотний. 2021 рік стане початком входження країни у режим Paperless, тобто жодних паперів. Це стосується всіх державних органів, і що найважливіше — жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів тощо», — акцентував Президент Володимир Зеленський під час презентації Diia Summit — нових онлайн-сервісів, послуг і цифрових документів у мобільному застосунку «Дія».

Завантаживши «Дію», можна отримувати дозволи в електронному кабінеті забудовника. Не відходячи від комп’ютера, реєструвати ФОП за 15 хвилин, тобто відкривати власну справу швидше, ніж у більшості країн. Користуватися сервісом «Є-Малятко», отримуючи послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн.

«Те, що можна робити з допомогою «Дії», — лише десята частина планів. Це лише початок на шляху до цифрової держави, де сто відсотків послуг буде онлайн, а бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем. Цифрова Україна — не лише зручно. Це і потужний економічний розвиток, адже частка цифрової економіки у світі дуже швидко зростає», — підкреслив глава держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цифровізація й використання цифрових технологій у бізнесі прискорює такі бізнеси та їх розвиток удвічі-втричі. Тому для України це цивілізаційний вибір, змога прискоритись і наздогнати цивілізовані держави швидкими темпами.

«У програмі дій уряду цифровізація — пріоритетний напрям. Використання цифрових технологій дасть змогу вивільнити величезний інвестиційний потенціал. Ми вивільнимо час людей, коли не потрібно буде сидіти в черзі», — заявив очільник уряду.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров констатував, що Україна має стати найзручнішою країною для людей та бізнесу з точки зору взаємодії з державою. «Є чотири головні цілі міністерства: оцифровування у найближчі два роки 100% державних послуг, покриття 95% транспортної інфраструктури і населених пунктів якісним інтернетом і залучення 6 мільйонів українців до програми розвитку цифрових навичок, а ще 10% ВВП країни (нині до 4%) має йти з ІТ-сфери. Мінцифри — антикорупційний орган. Разом із правоохоронними органами ми зокрема ліквідували «податкові скрутки», що дає змогу щомісяця отримати додатково 2 мільярди гривень у бюджет», — поінформував він.

Серед презентованих новинок мобільного застосунку «Дія» такі: онлайн-реєстрація ТОВ; реєстрація місця проживання дитини до 14 років (доступно у Києві та Харкові, до кінця року заплановано покрити всю країну); довідка внутрішньо переміщеної особи; податковий номер; сплата штрафів за порушення ПДР та сплата боргів виконавчих проваджень; шеринг цифрового документа (тепер можна поділитися цифровою копією свого документа).

Запрацював перший електронний медичний висновок про народження дитини, що робить послугу «Є-Малятко» повністю доступною в електронному вигляді. Підставою для реєстрації народження дитини є паперова медична довідка від лікаря. У галузі охорони здоров’я найбільша кількість довідок. Усі вони паперові, і їх має замінити електронний медичний висновок. Тобто це відповідний запис у реєстрі системи eHealth — саме сьогодні запрацював модуль електронних медичних висновків у системі eHealth. До кінця року планують перевести в електронну форму лікарняний і запустити другий електронний медичний висновок про листок непрацездатності.