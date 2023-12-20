«Завершуючи 2023 рік, ставимо перед собою чітке завдання виконати всі державні зобов’язання перед громадянами. За 11 місяців наші видатки становили 2,6 трильйона гривень, з них половину спрямували на оборону. Це сьогодні найголовніше. І це буде нашим пріоритетом у майбутньому», — наголосив на початку вчорашнього засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Другий пріоритет — соціальне забезпечення. Як повідомив глава уряду, понад 473 млрд грн, або 18% усіх видатків, спрямували на пенсії та допомоги людям, які найбільше цього потребують. Фінансують ці статті в повному обсязі.

Також у центрі уваги Кабінету Міністрів залишається спроможність громад. Станом на середину грудня держава надала місцевим бюджетам у вигляді трансфертів понад 178 млрд грн. З них 27 млрд грн базової дотації, 24 млрд грн допомоги громадам, які постраждали від агресії, 87,3 млрд грн освітньої субвенції, 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, 3 млрд грн на утримання лікарень та багато іншого.

Держава спрямувала майже 10,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам для реалізації проєктів на об’єктах соціальної сфери та ЖКГ. Ідеться про ремонти та реконструкції шкіл, лікарень, житлових будинків, водогонів, пояснив очільник уряду і додав: важливо, щоб управлінці на місцях продемонстрували високу ефективність у розпоряджанні цими ресурсами.

Загалом за 11 місяців цього року надходження в місцеві бюджети без урахування трансфертів збільшилися на 15% порівняно з 2022 роком. Залишки коштів на рахунках порівняно з початком року зросли майже на 58% і становлять приблизно 182 млрд грн. Фінансова база громад залишається стабільною.

«Сьогодні ухвалюємо постанову про додаткову допомогу деокупованим громадам і громадам, що постраждали від війни. Удосконалюємо компенсацію реверсної дотації за жовтень — грудень і компенсацію недонадходження від ПДФО. Отримані кошти органи місцевого самоврядування витратять на зарплати бюджетникам та оплату комунальних послуг», — зазначив Прем’єр-міністр.

Питання безпеки на місцях

Як наголосив Денис Шмигаль, надійні укриття мають бути в усіх школах і дитсадках. Уряд уже спрямував на це 1,5 млрд грн. За даними обласних військових адміністрацій, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища.

Наступного року, за інформацією глави уряду, для створення безпечних умов дітям буде спрямовано ще 2,5 млрд грн субвенції.

«Зараз ухвалюємо постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами», — повідомив Прем’єр.

За його словами, вся інформація про наявність укриттів буде доступна через «Дію» у вигляді інтерактивної мапи. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати пропозицію.

Аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності. Наразі їх розгорнули понад 12,5 тис., ще майже 760 запрацюють у разі потреби. Це на 10% більше, ніж початково було заплановано.

Союзники допомагають протистояти агресорові

«Формула перемоги України — це наша стійкість плюс максимальне ослаблення ворога. Вдячні міжнародним партнерам за підтримку на цьому шляху», — зазначив Денис Шмигаль. Він повідомив, що відбудеться засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Тому очікуємо на рішення, які допоможуть мобілізувати фінансові ресурси на 2024 рік, зроблять їх надходження ритмічним та прогнозованим.

Також розраховуємо на подальше посилення санкцій, які позбавлять росію ресурсів на фінансування війни.

«Євросоюз підтримав 12-й санкційний пакет проти рф. Він містить ефективніший контроль за нафтовою ціновою стелею, поетапну заборону на імпорт російських алмазів та скрапленого пропану, обмеження на реекспорт технологій, які використовує російський ВПК, розширення переліку заборонених до продажу товарів та багато іншого», — зазначив Прем’єр-міністр.

Загалом, за його словами, за останній місяць більш як 20 країн та міжнародних організацій упровадили різноманітні обмежувальні заходи, що вплинуть на здатність кремля продовжувати війну. Зокрема, США заборонили імпорт російського урану та ввели санкції проти підприємств, завдяки яким рф обходила обмеження. Канада активувала персональні санкції проти осіб, причетних до псевдовиборів на окупованих українських територіях.

Велика Британія додала до санкційного списку 20 російських банків і анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій. Японія запровадила санкції проти 135 російських та пов’язаних з росією підприємств і фізичних осіб. Швейцарія заморозила 8,8 млрд доларів російських фінансових активів, а Єврокомісія наблизилася до рішення про використання російських заморожених активів на користь України.

«Вдячні за всі ці зусилля! Але потрібно рухатися далі. Україна сьогодні на передовій боротьби за цінності права, справедливості й демократії. Віримо, що наші союзники це розуміють і допомога триватиме й надалі. Ми ж посилюємо Україну на фронті й у тилу, робимо перемогу ближчою, економіку — стійкішою, а відбудову — швидшою й ефективнішою», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ