Рік, що минає, був достатньо складним з точки зору законотворчого процесу. Але те, що Україна входить у новий 2019-й з ухваленим бюджетом і вчасно затвердженою програмою дій уряду, свідчить, що можна абсолютно впевнено дивитися в новий рік і продовжувати необхідні зміни. На цьому в парламенті під час останньої в 2018-му Години запитань до уряду наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він подякував депутатам за підтримку уряду та спільних законодавчих ініціатив і підкреслив, що пріоритети Кабінету Міністрів залишаються незмінними.

«Уряд робитиме все для забезпечення економічного зростання й фінансової стабільності, а також поліпшення державного управління у країні. І надалі змінюватимемо системи медицини й освіти, щоб зробити їх якіснішими. Інвестуватимемо в інфраструктуру, зміцнюватимемо нашу безпеку та оборону. Займатимемося тими реальними справами, які зроблять країну сильнішою. І всього цього можна досягти лише спільно з Верховною Радою», — констатував Володимир Гройсман.

Повага до людини

Прем’єр закликав українців, які мають проблеми з призначенням субсидій, звертатися у спеціальні комісії при органах соціального захисту. «Спецкомісії, які ухвалюють рішення про призначення субсидій, мають враховувати всі життєві обставини людей, що подають заяви про надання державної допомоги. У людей в житті можуть бути різні випадки. Представників органів соцзахисту закликаю ставати на бік людини, яка не має якоїсь довідки, але має низькі доходи та потребує допомоги держави. Відбувається постійний моніторинг діяльності таких комісій. І якщо бачимо десь відхилення, намагаємось їх коригувати», — зауважив глава уряду.

Володимир Гройсман підкреслив, що споживачі мають платити за газ виключно за лічильником по 8,55 гривні за кубометр і що борги, які нараховують газзбути, не вплинуть на отримання субсидій.

«Жодних донарахувань за попередні місяці бути не може. Після того, як це питання було порушено в сесійній залі, уряд офіційно ухвалив рішення і звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із проханням провести перевірки облгазів щодо дотримання законодавства. Усі, хто надає послуги, мають поважати людей. НКРЕКП та Антимонопольний комітет мають перевіряти такі випадки, робити висновки й накладали штрафні санкції на монополістів», — констатував Прем’єр.

Міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що уряд знизить норми споживання газу для субсидіантів, щоб спонукати їх заощаджувати на комунальних послугах. «У 2016 році було зайво нараховано субсидій на 16 мільярдів гривень, торік — 8 мільярдів, цьогоріч — 5. Це свідчить, що норми споживання завищені. Тому для створення стимулів щодо енергозбереження нормативи буде узгоджено з реальним споживанням», — переконує міністр.

Глава уряду заявив, що НКРЕКП підготувала проект рішення про істотне зниження оплати промислових споживачів за приєднання до енергомереж. «Зміна керівництва комісії дала змогу почати об’єктивний діалог на цю тему між урядом і НКРЕКП. Я не проти того, щоб зробити приєднання до енергомереж безкоштовним», — цитує УНІАН слова Прем’єра.

Адекватність рішень

Володимир Гройсман пообіцяв переглянути заробітні плати менеджменту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у березні 2019 року. «Під час перегляду контрактів (це має бути конкретна дискусія в уряді) мене цікавитимуть умови оплати праці керівників державних підприємств. Ми будемо досить жорсткими і не підтримуватимемо захмарних заробітних плат керівникам компаній», — сказав він.

Нагадаємо: наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій на суму 46,3 мільйона доларів у зв’язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді щодо транзитного контракту, за рішенням якого «Газпром» має виплатити українській компанії 4,6 мільярда доларів. Прем’єр заявляв, що не підтримує мільйонних премій у нинішній час, і звернувся до наглядової ради компанії з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам премій. Крім того, Кабмін заборонив виплату бонусів і винагород у державних компаніях.

За словами Прем’єра, уряд також очікує на ухвалення закону, який би регулював повноваження наглядових рад компаній. «Є й позитивний досвід, і не дуже, але ми не зупинятимемо корпоратизацію», — запевнив Володимир Гройсман.

Міністр культури Євген Нищук говорив у парламенті про те, що Україна здобуває перемогу над залишками «совка». «Саме цього року почали здійснюватися наші мрії. Було ухвалено рішення, які дали змогу здійснити крутий розворот у системі управління галуззю. Створено умови для мистецького самовираження. Держава повернулася обличчям до людей і культури, до широкого мистецького середовища», — зазначив міністр. Звертаючись до депутатів, він зауважив, що гармонізація відносин за формулою «культурні ініціативи, ухвалення законів, створення механізмів фінансування, здійснення мистецьких проектів» дає нині грандіозний ефект.

Євген Нищук емоційно підкреслив, що необхідно завдячувати за можливість жити і творити саме українським військовослужбовцям, які стримують ворога. «Бійці Збройних сил України, Національної гвардії та добровольці-контрактники не лише оберігають наше життя, можливість навчатися та працювати під мирним небом, а й боронять культуру. Кожна часточка нашої землі насичена історією. І наша мистецька й культурна діяльність на фронті та у прифронтовій зоні дієва й ефективна. Для бійців виступають артисти-волонтери. Вдячний усім, хто втілює велику місію мистецтва — лікувати людські душі», — зазначив міністр.