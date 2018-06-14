Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав українців із створенням антикорупційного суду, наголосивши: цим Україна показала своє прагнення до того, що корупцію обов’язково буде подолано. А ті, хто скоїв такі злочини, не уникнуть відповідальності.

А в межах політики посилення економічних позицій держави Кабмін напрацьовує подальші рішення, спрямовані на захист інтересів чесного бізнесу й полегшення ведення підприємницької діяльності. Він пригадав, що сам колись був підприємцем близько 10 років і знає, як це непросто.

Серед таких рішень — запровадження системи електронних чеків, які нівелюють практику використання застарілих касових апаратів і паперових носіїв інформації, а також посилення відповідальності правоохоронців за порушення процедур, прописаних у законі про захист бізнесу, який отримав назву «Маски-шоу стоп». «Держава і надалі ефективно захищатиме інтереси чесного бізнесу», — запевнив Володимир Гройсман.

Він нагадав, що десятиріччями у країні існували правила застосування реєстраторів розрахункових операцій, драконівські штрафи за невикористання апаратів, побори за їх реєстрацію та ремонт тощо. Загальний обсяг таких додаткових плат становив, за різними оцінками, до 2 мільярдів гривень на рік. «Ми поставимо крапку в несправедливому ставленні до підприємців, запровадивши електронний чек», — сказав глава уряду, додавши, що бізнес-середовище всіляко це підтримало.

«Інше рішення — стосовно нашої ініціативи «Маски-шоу стоп». У нас є регіони, в яких всі рішення суду щодо обшуків і вилучення документів відбуваються відповідно до закону. Тобто ведуть аудіозапис засідання, ретельно досліджують справу, не формально підписують подання, а досліджують. Та є й інші, де лише в 20—30% рішень дотримуються процедури, решта відбувається підкилимно. Це дискредитує судову систему України. Ми готові внести зміни до законодавства щодо посилення відповідальності правоохоронців за неправомірні дії, — сказав Володимир Гройсман. — Повністю підтримую добросовісних правоохоронців, які захищають державний інтерес і боронять наш суверенітет. І зневажаю тих, хто руйнує основи національної економіки».

Прем’єр звернувся до парламенту, щоб він розглянув і ухвалив підготовлений законопроект, висловивши сподівання, що Верховна Рада консолідується для ухвалення цього рішення.

Різні способи реєстрації

Постанови, які дають змогу запровадити інноваційні підходи та істотно спростити застосування реєстраторів розрахункових операцій, презентувала виконуючий обов’язки міністра фінансів Оксана Маркарова.

Використання касових апаратів — важлива умова для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету, збільшення податкових надходжень. Нині процес реєстрації таких апаратів займає час і чимало коштує для підприємців. Мінфін напрацював рішення, які спрощують використання касових апаратів та ініціює пілотний проект реєстрації й експлуатації новітніх моделей.

Зокрема, постанова «Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей, призначених для реєстрації розрахункових операцій» передбачає вивчення та дослідження новітніх моделей програмно-технічних засобів для здійснення розрахункових операцій.

Після завершення пілотного проекту буде ухвалено рішення про доцільність їх упровадження у промислову експлуатацію та подальше застосування підприємцями разом із традиційними моделями апаратів. Тому для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації замість традиційних касових апаратів.

Постанова «Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій» передбачає запровадження механізму обміну інформацією в електронному вигляді під час введення в експлуатацію, технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування, а також удосконалення порядку технічного обслуговування та ремонту, удосконалення обміну інформацією між територіальними органами ДФС і центрами сервісного обслуговування.

Це дасть змогу скоротити обсяги тіньового обігу товарів, спростити використання касових апаратів, а також заощадити час і кошти для підприємців на їх експлуатацію. Постанови урядовці схвалили одностайно.

Рівень відповідальності

Міністр юстиції Павло Петренко, який презентував другий пакет законів щодо «Маски-шоу стоп», підкреслив, що в разі його ухвалення в парламенті персональну відповідальність правоохоронців за неправомірні дії буде значно посилено. «Це буде персональна відповідальність правоохоронця, який допустив порушення прав підприємця», — сказав міністр.

Підприємці матимуть змогу подати скаргу на дії конкретного правоохоронця до суду, який може призначити службову перевірку і в разі виявлення порушень притягнути його до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Період, коли бізнес може вимагати відшкодування збитків, завданих правоохоронними органами внаслідок неправомірних дій, пропонують зробити безстроковим (нині — шість місяців).

Правоохоронці застосовують схему обходу норми першого пакета законів «Маски-шоу стоп», яка забороняє повторно відкривати кримінальну справу за тією самою фабулою, лише технічно змінюючи в ній кілька слів. Запропоновані зміни дадуть змогу бізнесу оскаржити повторне відкриття й закрити таку справу. Уряд схвалив проекти законодавчих змін і спрямував їх на розгляд парламенту.

Житло для військових та родин загиблих

Схвалено й проект закону «Про внесення змін до статті 12 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо поліпшення соціального стану наших воїнів і забезпечення їх житлом після окупації Криму.

Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що відтоді були крадіжки у квартирах та будинках українських військових, які залишилися вірними присязі. «Цей закон дає змогу нам виправити це становище, а нашим військовим — отримати житло і право на компенсацію за оренду житла, незважаючи на те, була у них квартира в окупованому Криму чи ні. Для забезпечення житлом офіцерів і матросів Військово-Морських сил в Одесі цього року ми плануємо здати в експлуатацію будинок на 82 квартири, гуртожиток на 400 місць та інфраструктуру військового містечка на 1500 військовослужбовців», — наголосив міністр.

Затверджено також розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло родинам загиблих учасників бойових дій на території інших держав, а також для осіб з інвалідністю І—ІІ груп, визначених Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах, на загальну суму 200 мільйонів гривень.