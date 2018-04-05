Звіт про діяльність Державного бюро розслідувань грудень 2017 — березень 2018 рр.

Штат Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань — новий правоохоронний орган, який формується на засадах відкритого конкурсу. Бюро складається з центрального апарату, семи територіальних органів, Академії та Наукового-дослідного інституту. Структура Бюро затверджена Наказом Державного бюро розслідувань №1 від 21 грудня 2017 р.

До центрального апарату ДБР входять 15 управлінь та 4 самостійних відділи. Територіальні управління, згідно з Законом України «Про Державне бюро розслідувань», розташовані у містах: Львів, Хмельницький, Миколаїв, Мелітополь, Полтава, Краматорськ та Київ. Водночас, розташування деяких з них запропоновано змінити.

Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних органів — 1500 осіб. Штатний розпис центрального апарату затверджено Наказом №6 о/с-дск від 22 грудня 2017 р., територіальних органів — Наказом №7 о/с-дск від 8 лютого 2018 р.

22 лютого зовнішня комісія оголосила про проведення конкурсів на зайняття 27 посад, а саме: директорів семи територіальних управлінь, керівників 18 управлінь та відділів центрального апарату Бюро, двох працівників управління внутрішнього контролю центрального апарату Бюро. 12 березня оголошено про проведення конкурсів на 219 посад центрального апарату Бюро. На початку квітня планується оголосити конкурси на 455 посад до семи територіальних управлінь.

Станом на кінець березня штат Державного бюро розслідувань налічує 11 працівників: Директор, перший заступник Директора, заступник Директора, 4 працівники патронатної служби та 4 працівники, яких переведено з інших державних органів: в.о.керівника Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності — головного бухгалтера; головний спеціаліст Управління забезпечення діяльності, головний спеціаліст Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації та головний спеціаліст Управління правового забезпечення.

Співпраця та взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції.

Для налагодження співпраці та забезпечення взаємодії Державне бюро розслідувань звернулося до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби фінансового моніторингу України.

Важливою є участь представників інших державних органів у роботі конкурсних комісій Державного бюро розслідувань. Це — Міністерство юстиції України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції тощо.

Плідною є робота з Комітетом Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, з яким ведеться робота щодо внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

Для виділення приміщення, яке б відповідало технічним вимогам Державного бюро розслідувань, була налагоджена взаємодія та надіслані листи до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Міністерства оборони України, Фонду державного майна, Державного управління справами, Київської міської державної адміністрації.

У березні Фонд державного майна передав до Державного бюро розслідувань приміщення за адресою вул. Симона Петлюри 15б.

Наукові інститути та вищі навчальні заклади надають Бюро науково-експертні висновки. Це — Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України; Національний університет «Одеська юридична академія»; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія прокуратури України.

Керівництво Державного бюро розслідувань плідно співпрацює з Консультативною місією Європейського Союзу. Для встановлення та зміцнення зв’язків з міжнародними організаціями, в тому числі правоохоронного сектору, Директор ДБР Роман Труба провів зустрічі з: Послом, Головою Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґом Мінґареллі; Постійним заступником Посла Німеччини в Україні Вольфґанґом Бінлзайлєм; Керівником відділу з питань верховенства права та боротьби з корупцією Групи підтримки України при Європейській комісії Франком Паулєм; старшим радником з питань верховенства права Управління ООН з обслуговування проектів Нілом Пейджем; координатором сектору з питань боротьби з організованою злочинністю Представництва ЄС в Україні Марко Ферраро; Командувачем цивільними операціями Європейської служби зовнішньої діяльності Кеннетом Діном; Керівником відділу підтримки та реалізації Управління ООН з наркотиків та злочинності Тофіком Муршудлу; керівником регіонального програмного офісу по Східній Європі Управління ООН з наркотиків та злочинності Жаннат Космухамедовою; Генеральним директором з питань прав людини та верховенства права Ради Європи Крістосом Джакумопулосом та іншими.

Законом України «Про Державне бюро розслідувань» передбачено створення Ради громадського контролю. 21 лютого було оголошено конкурс з формування Ради громадського контролю. 107 громадських об’єднань подали документи для участі в установчих зборах, з них допущено — 99, а 8 організацій подали неповний пакет документів або документи, які не відповідають вимогам відповідно до «Порядку формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань».

30 березня відбулись установчі збори Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, у яких взяли участь 90 делегатів від громадських об’єднань. Шляхом рейтингового голосування (заповнення бюлетенів) вони обрали 15 осіб до складу Ради громадського контролю.

Кошторис Державного бюро розслідувань

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань».

12 січня 2018 р. затверджено кошторис на 2018 рік у сумі 651 567 300, 00 грн. З них:

— оплата праці 464 894 900 грн. та нарахування на оплату праці 102 276 900 грн.;

— оплата послуг (крім комунальних) 18 394 00 грн.;

— оплата комунальних послуг 4 201 500 грн.;

— видатки на відрядження 600 000 грн.;

— видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 15 600 000 грн.;

— капітальні видатки 45 600 000 грн. (капітальний ремонт 20 000 000 грн., придбання обладнання довгострокового користування 25 600 000 грн.).

З січня по березень 2018 року загальна сума витрачених коштів становила 1 504 273,35 грн., а саме: оплата праці – 1 255 776,64 грн.; нарахування з оплати праці 248 496,71 грн.

Державне бюро розслідувань