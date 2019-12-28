Традиційно, під кінець року увага громадськості привертається до роботи архівних установ, де працюють справжні фанати своєї справи.

24 грудня 1993 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Національний архівний фонд і архівні установи», яким було визначено правові засади функціонування системи архівних установ та запроваджено нову цілісну категорію культури і права – Національний архівний фонд. Саме цей день визначено професійним святом українських архівістів.

Напередодні цьогорічного свята, 20 грудня, набув чинності наказ Міністерства юстиції України (від 03.12.2019 р.№ 3862/5) «Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам».

За словами керівників Мін’юсту та Державної архівної служби (Укрдержархів), зміни, передбачені цим документом, знімають найбільш болючі питання у стосунках між архівною службою та її клієнтами, а державні архіви повинні стати сервісною службою для громадян.

Відтепер для користувачів скасовано норму про можливість повторної видачі оригіналів документів не раніше ніж через 3 місяці після повернення їх до архівосховища, виключено пункт щодо вичерпного переліку технічних засобів, за допомогою яких користувачі можуть копіювати документи. Нарешті, останнє обмеження, яке було знято відповідним наказом, стосується заборони копіювання інформації, яка містилася в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, базах даних архіву, облікових та довідкових документах архіву.

У найближчих планах Укрдержархіву – затвердження справедливих та адекватних цін на послуги, які надають архіви.

З-поміж послуг все більшої популярності набувають запити щодо родоводу, генеалогічного пошуку. Генеалогія – наука, що вивчає походження та родинні зв'язки осіб, родовід якоїсь людини, історію родів і сімей. За спостереженнями архівістів, вивчення родоводу в Україні переживає бум, який має для цього й історичні передумови.

В Укрдержархіві нагадують про інформацію, яку має подати заявник, для замовлення в державних архівах проведення генеалогічного дослідження, а саме:

- історичний регіон України, де проживали предки;

- назва села, міста, містечка;

- прізвище предка (для жінки – дівоче прізвище);

- дати народження, шлюбу, смерті;віросповідання;

- суспільний (майновий) стан;

- ім’я заявника, поштова (за наявності й електронна) адреса, номери телефону, факсу.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення з питань архівної справи, які надходили на урядову «гарячу лінію» протягом року. Як повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю установи, з початку 2019 року зареєстровано понад 2 тисячі таких звернень. Частіше зверталися мешканці м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Одеської областей. Найбільш поширені питання, які цікавили громадян:

- отримання довідки про заробітну плату для призначення пенсії та здійснення перерахунку її розміру;

- отримання офіційних даних про стаж роботи, для призначення пенсії;

- пошук втрачених документів.

Ось деякі приклади звернень, за результатами розгляду яких були задоволені права та інтереси заявників, що зверталися на урядову «гарячу лінію».

У жовтні цього року на номер 1545 зателефонував 44-річний житель Малинського району Житомирської області, який з 25.06.2019 р. має статус особи з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни. Чоловік проходив військову службу у військовій частині. Для оформлення пенсійної виплати йому потрібно надати грошовий атестат та довідку про додаткове грошове забезпечення за період 6 хвилі мобілізації (2015-2016 рр). Відповідний запит він направив у липні 2019 року рекомендованим листом на адресу військової частини,проте відповіді не отримав.

Заявник просив сприяння у прискоренні надання необхідних документів з метою оформлення пенсійної виплати.

За результатами розгляду звернення у фінансово-економічному управлінні Командування Сухопутних військ Збройних Сил України повідомили, що грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення для обчислення пенсії надіслані військовою частиною на адресу Малинського районного військового комісаріату Житомирської області.

Полтавчанка зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що з 1993 року по 2015 рік працювала на посаді санітарки-мийниці в аптеці міста. Для оформлення пенсії їй потрібна довідка про заробітну плату за період з 1993 року по 2000 рік. Проте, заявниці відмовили у видачі довідки про заробітну плату за 1995 та 1996 рр., у зв'язку з відсутністю відомостей в архіві. Тому жінка просила допомогти в отриманні зазначеної довідки.

Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтавафарм» поінформувало, що заявниці надані довідки про заробітну плату за 1995-1996 р.р. та щодо реорганізації підприємства.

Заявниця з м. Кам’янське Дніпропетровської області просила допомогти отримати інформацію про середньомісячну заробітну плату працівника за місцем проживання за період з 01.01.2011 року по 31.08.2019 року, помісячно,для визначення розміру аліментів.

Державна служба статистики надала інформацію щодо середньомісячної заробітної плати штатних працівників по Криничанському району Дніпропетровської області у 2011-2019 роках.

Жителька Монастирищенського району Черкаської області 3 жовтня цього року звернулася з проханням пришвидшити надсилання до УПФ Монастирищенського району Черкаської області зі Знам'янського УПФ Кіровоградської області підтверджувальної довідки про її навчання в період 1969 -1970 р.р. у школі садоводів на майстра по переробці плодів та овочів в селі Знам'янського району Кіровоградської області. Довідка необхідна для проведення перерахунку її пенсії та врахування років навчання до її трудового стажу. Попередні звернення її до УПФ Монастирищенського району Черкаської області результатів не дали.

У відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області повідомляється, що 8 жовтня 2019 року (через п’ять днів після звернення на урядову «гарячу лінію») Знам’янським відділом обслуговування громадян (сервісним центром) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області архівну довідку про період навчання заявниці в школі садоводів з 1969 по 1970 роки надіслано до Монастирищенського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

ДОВІДКОВО:

За період з 17 по 26 грудня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 45 479 звернень, з них телефоном – 39 651, через інтернет –5 828.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».