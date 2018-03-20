Український уряд, як і раніше, показував себе надійним партнером банків за участю держави в капіталі. Протягом 2016—2017 років ці фінустанови вчасно докапіталізовувалися, в них було відкрито доступ до державних клієнтів. Попри те що чотири державні банки розсіяні по всій групі з найвищою оцінкою, всі вони, як і раніше, мають найвищу оцінку надійності депозитів.
Рентабельний рекорд
Як і за підсумками останніх кількох рейтингів 2017 року, першу позицію в рейтингу депозитів посів Райффайзен Банк Аваль. Торік фінустанова показала чистий прибуток у сумі 4,469 млрд грн. Рентабельність власного капіталу банку на кінець року становила майже 41%, що для великих фінансових установ було приємним рекордом.
Другу позицію в групі рейтингу з найвищої з можливих оцінок посів Альфа-Банк Україна. Відповідно до даних, опублікованих НБУ, Альфа-Банк Україна завершив 2017 рік з прибутком 654,723 млн грн. Також банк за 2017 рік забезпечив зростання статутного капіталу на 62,06%. Процес збільшення цього показника фінустановою було завершено в січні 2017 року — Альфа-Банк Україна збільшив статутний капітал на 4,7 млрд грн. Це підтверджує дуже високий рівень зовнішньої підтримки його акціонерів.
Найбільший чистий дохід
Уже традиційно третє місце в Рейтингу надійності банківських депозитів посідає ТАСКОМБАНК. За 2017 рік установа збільшила статутний капітал на 97,4% до 608 млн грн. За інформацією Нацбанку, прибуток ТАСКОМБАНКу за 2017 рік становив 153,159 млн грн. За минулий рік фінустанова змогла наростити чистий відсотковий дохід на 178,45% — це найкращий результат серед 65 банків, що беруть участь в рейтингу. Позитивна динаміка прибутку, ключових статей доходів і впевнені дії акціонера й ТОП-менеджменту ТАСКОМБАНКу, спрямовані на придбання якісних банківських активів, дали йому змогу поліпшити позиції й утриматися в ТОП-3 загального рейтингу банківських депозитів.
Завершує ТОП-10 Банк Форвард. Фінустанова залишається дуже добре забезпеченою ліквідністю і навіть показала приріст чистого відсоткового доходу. За 2017 рік цей показник становив 339,058 млн грн, що на 4,9% більше, ніж за 2016-й.
Із фінустанов зі 100-відсотковим українським приватним капіталом до ТОП-18 надійних потрапили Банк «Глобус», Індустріалбанк та Мотор-Банк. Частка поганих кредитів у кредитному портфелі Банку «Глобус» становила лише 22% при середньоринковому значенні вище як 29%. Фінустанова завершила 2017 рік з чистим прибутком 6,53 млн грн.
Андрій НІКІТІН,
директор Рейтингового агентства
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)