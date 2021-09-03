За вісім місяців 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 700 мільярдів гривень (104,1% розпису звітного періоду, або плюс 27,7 мільярда). За платежами, сплату яких до бюджету контролюють податківці, у січні — серпні надходження становили 409,9 мільярда (105,4% розпису, або плюс 21 мільярд), митники дали 244,1 мільярда (103,5% розпису, або плюс 8,3 мільярда). Такі дані Державної казначейської служби оприлюднило Міністерство фінансів.

У серпні цього року до загального фонду держбюджету надійшло 118,6 мільярда гривень. Місячний розпис виконано на 102,0%, або плюс 2,4 мільярда. Податків надійшло 79,4 мільярда (103,1% розпису серпня, або плюс 2,4 мільярда), серед них: податку на доходи фізосіб та військового збору — 11 мільярдів; податку на прибуток підприємств — 36,9; рентної плати за користування надрами — 6,2, акцизного податку з вироблених в Україні товарів — 6,1; податку на додану вартість — 15,3 (зібрано 26,1 мільярда, відшкодовано 10,8). Митних платежів надійшло 36,4 мільярда (100,4% розпису липня, або плюс 0,2 мільярда, зокрема 33,9 мільярда — ПДВ; 2,4 — ввізне мито). Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за вісім місяців 2021 року становили 221,4 мільярда гривень, що на 7,7 мільярда перевищило планові показники на відповідний період. Із цієї суми 27,1 мільярда гривень надійшло у серпні.

За січень — серпень 2021 року видатки за загальним фондом держбюджету становили 717,1 мільярда гривень, або 91,6% розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювали у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень — серпень цього року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 6 мільярдів гривень, зокрема загальний фонд — з дефіцитом 13,3 мільярда гривень, розпис загального фонду звітного періоду — 110,3 мільярда.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за цей період становили 302,1 мільярда гривень, або 72,4% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 240,1 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті — 63,5 мільярда (1,8 мільярда доларів та 418,1 мільйона євро). Випущено ОВДП на 1,8 мільярда гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 року №268 «Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»).

Із зовнішніх джерел залучено 60,2 мільярда гривень, зокрема 48,2 мільярда (1,75 мільярда доларів) шляхом розміщення восьмирічних ОЗДП під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,3%; 0,4 мільярда (15 мільйонів доларів) — кошти позики МБРР за проєктом «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»; 1,5 мільярда (55 мільйонів доларів) — кошти позики МБРР у межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»; 0,1 мільярда (5 мільйонів доларів) — кошти позики МБРР за програмою «Додаткове фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»; 0,3 мільярда (12,4 мільйона доларів) — кошти від МБРР у межах програми «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»; 9,6 мільярда (350 мільйонів доларів) — кошти позики МБРР для системного проєкту «Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення».

Платежі з погашення держборгу за січень — серпень 2021 року становили 283 мільярди гривень (99,5% плану), платежі з обслуговування — 87,1 мільярда (91,2% плану).

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«Урядового кур’єра»