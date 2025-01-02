Учора під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо виконання державного бюджету та основних показників економічного й соціального розвитку. У ній узяли участь представники Міністерства фінансів та Міністерства економіки, Національного банку України, Державної казначейської служби, Державної митної служби та Державної податкової служби.

«Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовано, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, які було подано, проведено. Залишки на єдиному казначейському рахунку — понад 100 мільярдів гривень. На валютних рахунках — більш як 163 мільярдів гривень. Це рекордні показники», — наголосив глава уряду.

Він зазначив, що, за інформацією Мінфіну, до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трильйона гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Усього до загального і спеціального фондів надійшло понад 3,1 трильйона гривень.

Як повідомляло Міністерство фінансів, за підсумками року надходження платежів від Державної податкової служби становили понад 1трильйон гривень, зокрема: 270,8 мільярда гривень— податок на прибуток підприємств; 267,8 мільярда гривень— податок на додану вартість (зібрано 425,0 мільярда гривень, відшкодовано 157,2 мільярда гривень); 233,6 мільярда гривень —податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 133,5 мільярда гривень — акцизний податок;51,8 мільярда гривень — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі майже 0,6 трильйона гривень.

Також протягом 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 мільярда гривень у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Однією з тем обговорення на нараді стала міжнародна фінансова допомога. Денис Шмигаль наголосив, що за 2024 рік уряд залучив 41,7 мільярда доларів зовнішнього фінансування, з яких третина (12,6 мільярда доларів) — безповоротні гранти. Лише у грудні цього року було залучено 9,3 мільярда доларів. За його словами, Європейський Союз, США, Японія, Канада, Велика Британія, МВФ, Світовий банк стали цього року найбільшими донорами нашої держави.

«Уперше росія починає платити за завдані Україні збитки», — сказав Прем’єр-міністр. Він відзначив важливе досягнення 2024 року: перший транш, що буде забезпечений майбутніми доходами від заморожених російських активів. Ідеться про 1 мільярд доларів від США через програму Світового банку. Денис Шмигаль нагадав, що це частина ініціативи G7 загальним обсягом 50 мільярдів доларів.

«Скоординували завдання на наступний рік: усі заморожені російські активи мають конфіскувати та передати на користь України. Працюватимемо в цьому напрямі», — зазначив глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ