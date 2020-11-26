До кінця року держбюджет-2020 буде повністю виконано і уряд забезпечить фінансування всіх необхідних виплат. Упевненість у цьому під час засідання уряду висловив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він підтвердив свої слова такими цифрами: «Станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до держбюджету 463 мільярди гривень із запланованим показником до кінця року 458 мільярдів. Тому станом на 25 листопада річний план перевиконано. А це додаткові 60 мільярдів на фінансування освіти, оборони, медицини».

Очільник уряду говорив, що Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв у разі значного збільшення хворих на COVID-19 і не відкидає жорсткого карантину на період новорічних свят. Він розповів про певні тенденції карантину вихідного дня.

«Його підсумки можна буде бачити на початку грудня. Але вже зараз мобільні оператори зафіксували істотне зменшення мобільності населення — до найнижчого рівня з часу повного карантину навесні. А зменшення мобільності розриває ланцюг поширення захворювання. Та ми розуміємо, що кінець грудня — початок січня — це період новорічних свят, зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. Усе це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр поінформував, що уряд розробляє план реагування у разі погіршення стану в країні через коронавірус.

Державна підтримка в умовах карантину

«Наші кроки мають бути зрозумілими, передбачуваними для людей та бізнесу. Тісно спілкуємося з місцевою владою, бізнесом, аби спільно напрацювати оптимальну модель протиепідемічних заходів. У разі посилення карантину люди й бізнес потребуватимуть допомоги держави. Тому уряд уже розробив відповідні програми підтримки і готовий до роботи з парламентом, щоб вони запрацювали в разі посилення карантину.

Так, пропонується допомога фізособам-підприємцям і найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через можливе посилення карантину. Працівники та ФОПи зможуть отримати матеріальну допомогу обсягом 8 тисяч гривень — такою підтримкою зможуть користатися понад мільйон українців, а загальний обсяг допомоги за цим напрямом становитиме майже 10 мільярдів гривень. Також заплановано програму збереження робочих місць. Роботодавці зможуть отримати до 8 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого буде скорочено через жорсткий карантин. Підприємства, які зупинять роботу, отримають компенсацію виплат на сплату ЄСВ за найманих працівників. Для майже 120 юросіб буде закладено 1,5 мільярда гривень. Крім того, від сплати податків і зборів, зокрема ЄСВ, на час жорсткого карантину буде звільнено майже 200 тисяч фізосіб-підприємців першої групи», — уточнив очільник уряду.

Кабмін у зв’язку із запровадженням карантину вихідного дня поновив фізособам-підприємцям виплати на дітей до 10 років. Ідеться про тих, які змушені обмежити роботу через карантин. Розмір такої допомоги становитиме 2 тисячі на кожну дитину, загальний обсяг наданих коштів — понад мільярд гривень.

Як уточнила міністр соцполітики Марина Лазебна, програма діятиме з 1 листопада до 31 грудня цього року. Продовжено виплату допомоги на дітей особам, які вже отримували її у травні — серпні 2020 року без подання заяви та нових документів. Нові підприємці, які хочуть скористатися такою програмою підтримки, можуть звернутися по її призначення до 15 грудня 2020 року. Фінансування здійснюватимуть за рахунок фонду боротьби з коронавірусною інфекцією. За словами міністра, ця програма добре себе зарекомендувала. За період її чинності з травня по серпень 87 тисяч підприємців отримали виплати на понад 115 тисяч дітей.

Обіцянки виконують

Уряд затвердив порядок надання держгарантій на портфельній основі у 2020 році. Ці держгарантії забезпечуватимуть часткове виконання боргових зобов’язань за портфелем банківських кредитів, виданих мікропідприємцям, малому і середньому бізнесу.

«На програму надають додатково 5 мільярдів гривень. Їх буде спрямовано на здешевлення запозичення для ще більшої кількості підприємств. Держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець бере в банку. Це також має сприяти доступнішому кредитуванню. Термін таких гарантій може бути від одного до десяти років. Тобто ми виконуємо обіцянку з надання доступу малому і середньому бізнесу до дешевих грошей», — прокоментував Денис Шмигаль.

Ухвалено постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги «пакет малюка», в якій батькам дають право вибору — отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі. Також постановою замінено паперову довідку про народження дитини, яку видаватимуть пологові будинки, на систему обміну інформацією між установами охорони здоров’я і Мінсоцполітики для надання «пакета малюка».

Серед інших рішень уряду — передача НАК «Нафтогаз України» ділянки морського шельфу для розроблення нафтогазоносних пластів без аукціону. Це має сприяти нарощенню власного видобутку газу, створенню додаткових робочих місць, дасть змогу наповнити місцеві й державний бюджет.

Продовжено строк реалізації експериментального проєкту запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи в галузі будівництва, щоб повноцінно залучити всі органи місцевого самоврядування до цієї системи. Як зазначив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, можна констатувати, що експеримент успішний. За цей час запрацював новий реєстр будівельної діяльності, де вже понад 30 тисяч нових об’єктів будівельної діяльності, більш як 60 тисяч документів дозвільного характеру. Усе це абсолютно відкрито й доступно для громадян і бізнесу. У грудні до системи має бути додано нові послуги: дозвіл на виконання будівельних робіт в електронній формі та електронний сертифікат готовності об’єкта до експлуатації.

Затверджено порядок проведення звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права та їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок. Порядок розроблено для захисту прав власників земельних ділянок та запобігання можливим рейдерським захопленням.

Серед кадрових призначень: на посаду голови Закарпатської облдержадміністрації погоджено кандидатуру Анатолія Полоскова, голови Харківської ОДА — Айни Тимчук.