На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований Мінфіном проєкт Державного бюджету-2021 до другого читання й направив на розгляд до парламенту.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що задля цього уряд провів багато спільної роботи та консультацій з народними депутатами та експертами. «Врахували більшість із наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, наявних можливостей ресурсної частини бюджету і стану національної економіки. Ключовий аспект — це те, що бюджет залишається збалансованим і реалістичним до виконання. У наступному році ми очікуємо зростання економіки, що дасть нам змогу продовжити збільшення видатків на медицину, освіту, оборону та інші галузі», — зазначив очільник уряду.

За його словами, доходи проєкту Держбюджету на 2021 рік передбачено в сумі 1 трильйон 92 мільярди гривень, а видатки — 1 трильйон 328 мільярдів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Знайдено можливість зменшити дефіцит держбюджету відносно до ВВП з 6% до 5,5%. У бюджеті цього року дефіцит закладався на рівні 7,5%», — поінформував Прем’єр. І додав, що на 2021 рік пропонується збалансований бюджет, у якому не передбачено збільшення податків для бізнесу й водночас поліпшується фінансування соціальної сфери, медицини, передбачено підтримку підприємців, які постраждали від пандемії: «Цей бюджет залишається бюджетом можливостей для розвитку і промисловості, і малого та середнього бізнесу».

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проєкт Держбюджету-2021 якісний, чітко прорахований, збалансований документ, який справді реальний до виконання: «Ми ґрунтовно опрацювали всі правки й пропозиції народних депутатів, викладені в постанові Верховної Ради про схвалення Бюджетних висновків, якими було передбачено внесення змін до проєкту бюджету на 2021 рік до другого читання».

В основу Бюджетних висновків увійшла 2451 пропозиція парламентаріїв, що становить орієнтовно ще один такий бюджет. Мінфін урахував більшість із наданих депутатами пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, наявних можливостей ресурсної частини бюджету й стану національної економіки.

«Для нас принциповим було те, щоб усі видатки було підтверджено реальними доходами. Тут немає місця надутим або прихованим доходам. У процесі доопрацювання ми проводили консультації з МВФ щодо формування спільного бачення основних бюджетних показників у межах програми партнерства України і МВФ — межі доходів, видатків і дефіциту. В цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ», — повідомив Сергій Марченко.

А міністр соціальної політики Марина Лазебна окремо наголосила, що цим проєктом не передбачено скорочення жодної соціальної виплати. «Як міністр соціальної політики і як людина, скажу: так, звичайно, я б хотіла більше грошей на соціальні програми, на соціальні ініціативи, але є об’єктивна реальність, і треба на це зважати», — зазначила вона. І додала, що «треба балансувати й мати тверезу голову, як це правильно зробити».

«Прожитковий мінімум зростає. Так, він зростає невеликими темпами — 9,3%, він покриває трохи більше прогнозовану інфляцію, але все-таки допомоги, які до нього прив’язані, теж буде підвищено, а ми над цим працюватимемо, щоб не було не лише заборгованості, а щоб навіть було зростання», — запевнила очільниця Мінсоцполітики.

Водночас вона поінформувала, що у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати зростає ще один соціальний стандарт — мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років, у кого є повний стаж, на 400 гривень, повідомляє Укрінформ. Марина Лазебна уточнила, що вже в січні 2021 року пенсіонери, які підпадають під цю категорію, отримають таке підвищення.

Окрім того, за її словами, в липні реалізовуватимуть програму підвищення пенсій особам, яким виповнилося 75 років. Також підвищення у 500 гривень отримають 80-річні пенсіонери.

«Усі ці речі в бюджеті 2021 року є, тому я б дуже просила політиків не сіяти паніку», — зауважила міністр.

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